Konkurrenz zu stark für den Ries-Gau

Beim Masters-Cup in Wassertrüdingen dominieren die Schützen aus dem benachbarten Mittelfranken. Nur in der Schützenklasse und in der Altersklasse schaffen es die Starter aus dem Ries aufs „Treppchen“

Von Peter Tippl

„Herzschlagfinale“ beim 18. Masters-Cup der Schützen in der Hesselberghalle in Wassertrüdingen. Titelverteidigerin Hanna Bühlmeyer (Frankenhofen) setzte sich im Finale der Besten knapp vor Manuel Wittmann und Daniel Karg (beide Gau Schwabach-Roth-Hilpoltstein) durch, die aber beide entscheidend zum ersten Gesamtsieg ihres Gaues im schießsportlichen Vergleich der sechs Schützengaue beitrugen. Mit den vorderen Platzierungen wenig zu tun hatte der Ries-Gau Nördlingen, der nur in der Schützenklasse mit dem Duo Marc Zellinger und Christian Eger (Rang zwei) und in der Altersklasse Damen/Herren mit Thomas Fischer und Andreas Buinger (3.) aufs „Treppchen“ kam.

Zum Auftakt der sieben Wertungswettkämpfe für den Masters-Cup verteidigte die 17-jährige Schülerin Laura Schnaidt aus Rothenstein (SG Weißenburg) ihren letztjährigen Titel als beste Einzelschützin bei der Luftpistole mit einer konzentrierten Leistung und als Duo rangierte auch wie im letzten Jahr die für den SG Hesselberg antretenden Stefan Schwab/Sebastian Burger auf dem ersten Platz. Mit sechs Ringen Vorsprung holten Melissa Scherzer/Luisa Rühl in der Schülerklasse den ersten Rang für den SG Ansbach und auch das „Senioren-Duo“ Birgit Reck/Herbert Hüttner und die Jugendlichen Lena Betz/Justus Ott sorgten für den Höhenflug des Ansbacher Gaues.

Erst nach dem vierten Wettbewerb drehte sich das Blatt. Der 16-jährige Justus Ott sorgte mit über 300 Ringen für Begeisterungsstürme, zog sogar ins Finale ein und rangierte dort auf dem vierten Rang der Top-Schützen. Ein absolutes Ausnahmetalent, was in der Berufung in den Nachwuchs-Nationalkader in diesem Jahr mündete. Den Schützenwettkampf dominierten Daniel Karg und Manuel Wittmann aus dem Gau Schwabach-Roth-Hilpoltstein. Hoffnung auf einen Ansbacher Gesamtsieg keimte mit der beeindruckenden Vorstellung von Tamara Hüttner/Anja Herbst noch einmal auf, die vor den Hesselbergern Hanna Bühlmeyer/Tina Brückmann den Damenwettbewerb entschieden. Die Qualitäten der 23-jährigen Bühlmeyer unterstrich sie mit 300,6 Ringen. Durcheinandergewirbelt wurde die Gesamtwertung mit den Junioren. Hier siegte der Schützenbezirk Hohenlohe vor Schwabach-Roth-Hilpoltstein und Hesselberg, sodass erstmals in der 18-jährigen Geschichte des Masters-Cup der Gau um Theresa Schwendner vor dem zuletzt sechsfachen Gewinner SG Hesselberg und dem SG Ansbach die Trophäe holte.

Gauschützenmeister Wolfgang Rubensdörfer bedankte sich bei allen Helfern und Unterstützern und den vielen Zuschauern, die dieses schießsportliche Großereignis erneut zu einem Treffen unter Freunden werden ließen.

Die Ergebnisse der Schützen des Ries-Gaues Nördlingen im Detail: Luftpistole: 5. Wolfgang Bosch/Armin Sailer (274/262). Schüler: 6. Alina Merz/Franziska Straub (262/270). Altersklasse Damen/Herren: 3. Thomas Fischer/Andreas Buinger (281/283). Jugend: 6. Raphael Heindel/Marlene Maier (262/282). Schützenklasse: 2. Marc Zellinger/Christian Eger (297/296). Damen: 4. Tina Wagner/Franziska Wagner (288/290). Junioren: 6. Luca Mack/Michael Grimmeiß (266/281). Finale der Besten: 1. Hanna Bühlmeyer (SG Hesselberg) 249,9 ... 6. Marc Zellinger (Ries-Gau Nördlingen) 161,4. – Gesamtwertung Masters-Cup 2019: 1. SG Schwabach-Roth-Hilpoltstein 3995,7 Ringe; 2. Hesselberg 3990,2; 3. SG Ansbach 3987,6; 4. Schützenbezirk Hohenlohe 3977,8; 5. SG Weißenburg 3906,4; 6. Ries-Gau Nördlingen 3893,2.

