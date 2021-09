Den Schwung mitgenommen

Plus Der noch ungeschlagene Tabellenführer FC Maihingen empfängt am Sonntag den TSV Oettingen zum Kreisliga-Derby. Dabei verbreiten beide Lager Optimismus

Wenn am Wochenende im Maihinger Sportheim die Kirchweih stattfindet, gibt es nicht nur kulinarische Leckerbissen. Denn am Sonntag wird neben zahlreichen Besuchern auch der TSV Oettingen zum Derby erwartet. Das Kreisliga-Duell der beiden Rieser Mannschaften (Sonntag, 15 Uhr) verspricht große Spannung: Während die Gäste aus Oettingen nach sechs Partien auf Rang vier stehen, sind die Maihinger ungeschlagener Tabellenführer.