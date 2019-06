00:03 Uhr

Maihinger beenden Saison mit Unentschieden

Das junge Team zeigt beim 1:1 gegen Baiershofen eine gute Leistung

Im letzten Punktspiel der Saison kamen die Maihinger Fußballerinnen gegen Baiershofen über ein 1:1 nicht hinaus. Fußballerisch zeigte das junge Team eine gute Leistung – aber wieder war es die mangelnde Chancenverwertung, die sich wie ein roter Faden durch die letzten Spiele zog. Deutlich mehr und bessere Möglichkeiten als die Gäste konnten sie nicht nutzen und mussten in der Nachspielzeit das 1:1 hinnehmen. Lisa Koukol wurde mit 23 Saisontreffern Torschützenkönigin der Bezirksliga Nord, auch wenn sie im letzten Spiel verletzt fehlte.

Ihre Position übernahm Pauline Herrle, die in der 4. Minute erstmals einschussbereit abgedrängt wurde. Baiershofen versuchte es im Gegenzug mit einem Distanzschuss. Beide Teams versuchten ihre schnellen Offensivspielerinnen einzusetzen, was den Rieserinnen besser gelang. Pauline Herrle und Hannah Neher hatten gute Abschlussmöglichkeiten. Aber erst in der 26. Minute das 1:0. Nach einem perfekten Pass von Eva Enslin ließ sich Pauline Herrle von der Abwehr nicht aufhalten und zog aus acht Metern den Ball an der Torhüterin vorbei ins lange Eck.

Nur drei Minuten später die gleiche Situation, wobei Herrle von der Abwehr geblockt wurde. Die Gäste hatten gute Angriffsansätze, kamen aber nur selten zum Abschluss, da die FCM-Abwehr die Pässe in die Schnittstelle verhinderten. Drei Minuten vor der Halbzeit zog Hannah Neher die ganze Abwehr auf sich und legte den Ball im Strafraum quer auf die völlig freistehende Rafaela Öttl, die den Ball nicht unter Kontrolle brachte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten beide Teams noch einen Lattentreffer.

In den ersten Minuten nach der Halbzeit hätten die FC-Damen das Spiel entscheiden können. Erst legte die nach langer Pause zurückgekehrte Emily Uhl für Hannah Neher auf, die drüber zog und wenig später zögerte Eva Enslin mit dem Abschluss zu lange. Andrea Koukol nahm einen Eckball gut an, zog aber aus elf Metern nur Zentimeter am langen Pfosten vorbei, und Emily Uhl wurde einschussbereit geblockt.

Ihre erste Chance der zweiten Halbzeit zogen die Gäste knapp über die Latte. Es blieb ein offenes Spiel, da das Team von Rene Groß viele gute Chancen kreierte, um sie dann nicht zu nutzen. Gegen Ende der Partie wurden die Gäste stärker und Anne Lasser verhinderte in der 81. Minute mit einer klasse Aktion den Ausgleich. In der Nachspielzeit war sie gegen den 16-Meter-Schlenzer ins Kreuzeck machtlos, der wie eine gefühlte Niederlage wirkte.

Sie spielten mit: Anne Lasser im Tor, Sarah Klaus, Carolin Stimpfle, Lena Wiedemann, Bettina Kirst, Katharina Hofmann, Eva Enslin, Hannah Neher, Lena Stimpfle, Andrea Koukol, Pauline Herrle, Emily Uhl, Rafaela Öttl, Sophie Kraut und Manuela Klier. (pm)

Themen Folgen