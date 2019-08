vor 2 Min.

Megesheims souveräner Auftritt

Der SVM schlägt Nähermemmingen 5:1 und erklimmt die Spitze

SpVgg Minderoffingen – Eintracht T.R.B. 1:3 (0:2). – Die Gäste siegten verdient und hatten die erste Chance, während Kage auf der Gegenseite zu hoch zielte. Ein Abwehrfehler brachte die Gäste in Front, die vor der Pause auf 2:0 erhöhten. Mit einem sehenswerten Freistoß brachte Kage seine Mannen wieder ins Spiel, doch einen weiteren Kage-Freistoß parierte der Gästekeeper glänzend. Am Ende brachte ein Konter die Minderoffinger Niederlage. Tore 0:1 (31.), 0:2 (43.), 1:2 N. Kage (80.), 1:3 (90.) Zuschauer 35 SC Wechingen – SV Kaisheim 2:2 (0:2). – In einer aufreibenden Partie gingen die Gäste mit 2:0 in Führung, obwohl Wechingen das Spiel kontrollierte. Danach kam die Heimelf durch Dürrwangers Abstauber zum Anschluss. Die Gäste sahen „Rot“ und Wechingen wurde ein Tor wegen Handspiels aberkannt. Letztlich wurde der SVW durch einen von Hertle verwandelten Elfmeter belohnt. Tore 0:1 (30.), 0:2 (38.), 1:2 D. Dürrwanger (50.), 2:2 T. Hertle (80./FE) Rote Karte für Kaisheim (75.) SC Wallerstein - FC Marxheim/Gansheim 0:1 (0:0). – Beide bisher sieglosen Teams agierten nervös. Der SCW bestimmte das Spiel und kurz nach der Halbzeit scheiterte Mayer zweimal nach Vorarbeit von Benninger an Rödl. Der Heimelf wurde ein Handelfmeter verwehrt und so kam der FC in der Nachspielzeit zu Torchancen. Eine davon nutzte Schütz, der nach einem Eckball zum glücklichen Sieg einköpfte. Tor 0:1 Alexander Schütz (90.+2) Zuschauer 50 SV Megesheim – SC Nähermmingen/Baldingen 5:1 (2:1). – In einem sehenswerten Spiel scheiterte Dahms erst am Gästekeeper, brachte seinen Mannen aber durch einen „Elfer“ und per Fernschuss in Front. Heimkeeper Schneid war gegen Eigenrauchs „Elfer“ machtlos, aber Megesheims Bumba schlug mit einem Kopfball und einem weiteren Treffer zurück. Den Schlusspunkt markierte Lehmann per Flachschuss. Tore 1:0 R. Dahms (36.), 2:0 Dahms (38.), 2:1 S. Eigenrauch (44.), 3:1 H. Bamba (48.), 4:1 Bamba (72.), 5:1 M. Lehmann (85.) Zuschauer 80 SC Athletik Nördlingen – SG Großsorheim/Hoppingen 1:2 (1:0). – In einem hart umkämpften Spiel musste der SCA eine bittere Niederlage einstecken. Den Hausherren ging gegen Spielende die Luft aus und Thomas Eberle nutzte diesen Umstand zum Siegtreffer für die Gäste. Zuvor war Athletik in der 62. Minute durch Bogdan Gherghel in Führung gegangen, Matthias Rathke sorgte zwischenzeitlich für den Ausgleich. Tore 1:0 Bogdan Gherghel (62.). 1:1 Matthias Rathke (70.), 1:2 Thomas Eberle (82.) Zuschauer 50 ). – Die Partie hielt was sie versprochen hatte. Es dauerte jedoch bis nach der Halbzeit, ehe Rupprecht die Gäste in Führung brachte. Die Heimelf kam zu Chancen, aber erst kurz vor Spielende zum 1:1 durch Freistoß von Singer. (wwei) Tore 0:1 Thomas Rupprecht (55.), 1:1 David Singer (87.) Zuschauer 200

Themen Folgen