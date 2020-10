vor 33 Min.

Mit drei U12-Teams in die Runde

Das U12-Mädchenteam des TSV Nördlingen in der Bezirksoberliga (hinten von links): Louisa Gaugler, Maja Jenewein, Meret Geinitz, Tessa Thudt, Marlen Gerstmeier, Magdalena Sredl sowie (vorne liegend) Ella Löffler und Johanna Schiele.Foto: Roland Schiele

Der TSV hat in dieser Altersklasse besonders viel „Personal“

Auch bei den U12-Basketballmädchen des TSV Nördlingen ist der Spielbetrieb wieder aufgenommen worden. In der weiblichen Bezirksoberliga war der TSV Neuburg der Gastgeber.

Im Nördlinger Team standen bis auf Ella Löffler und Johanna Schiele nur Mädchen auf dem Spielfeld, die aus der U10 aufgerückt sind. Nördlingen konnte durch ein schönes Zusammenspiel das erste Viertel mit 20:11 gewinnen. Bis zur Pause führten die Gäste beruhigend mit 51:21. Je länger das Spiel dauerte, umso deutlicher wurde die Überlegenheit der Nördlinger Mädchen. Sie hatten die Partie jederzeit im Griff und konnten die Gegnerinnen oft schon weit vor dem eigenen Korb abfangen und sich den Ball erkämpfen. Nach dem dritten Viertel war die Führung auf 73:33 angewachsen und am Ende konnte Nördlingen einen ungefährdeten 93:45-Sieg feiern.

TSV U12 Maja Jenewein 11 Punkte, Ella Löffler 20, Louisa Gaugler 6, Marlen Gerstmeier 4, Meret Geinitz 6, Johanna Schiele 12, Tessa Thudt 26, Magdalena Sredl 8.

Die Saison beginnt auch bei den anderen U12-Teams in Kürze. Aufgrund der sehr guten Erfahrungen der letzten Saison haben sich die für die weibliche U12 verantwortlichen Trainerinnen Tina Löffler und Sandra Keller dazu entschlossen, auch in dieser Saison wieder mit drei Teams an den Start zu gehen.

Zwei weitere U12-Teams stehen im Spielbetrieb

Am 25. Oktober startet die U12 in der Bezirksliga Nord. In dieser Liga können gemischte Teams antreten. Dort kommen weitgehend Spielerinnen des jüngeren Jahrganges zum Einsatz. Das Team wird bei den Spielen hauptsächlich vom neuen Trainer Linus Hecht betreut.

Am 14. November startet dann auch die Bezirksoberliga gemischt. In dieser Liga treffen die Nördlinger Mädchen unter anderem auch auf die Jungs des TSV Nördlingen. Die in dieser Liga spielenden Teams haben ein sehr hohes Niveau. (rs)

