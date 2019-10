vor 32 Min.

Neun Tore beim Spiel in Minderoffingen

Auch Wallerstein und Eintracht T.R.B. gewinnen ihre Partien

(1:1). – Nach starkem Beginn der Gäste – ein Kopfball ging knapp neben das Heimtor, Katzenberger rettete gegen den durchgebrochenen Mayr und hatte bei einem Pfostentreffer Glück – kam die Heimelf besser ins Spiel. Doch nach zwei brenzligen Situationen im Gästestrafraum konnte Süveges auch eine Großchance nicht verwerten. Nach der Pause wurden BCH-Torschüsse abgeblockt, ehe Zastrow per Foulelfmeter das 0:1 gelang. Gegenüber parierte Rödl einen Süveges-Elfer bravourös, hatte danach bei einem Lattentreffer Glück und sicherte im Anschluss wiederholt den Sieg. (rwa)

Tore 0:1 Lukas Zastrow (60.)Zuschauer 80

(2:1). – Nach schönem Spielzug über Wüst und Benninger erzielte Sahin die frühe Führung, die er nach erneutem Zuspiel von Benninger per Kopf schnell zum 2:0 ausbauen konnte. Die Gäste kamen nun besser ins Spiel, doch zunächst vergaben Daniel und Axel Dürrwanger, ehe Hertle per Freistoß zum Anschluss traf. Vor der Pause vergaben noch Jonas Wüst und Johannes Hoffmann für die Heimelf. Nach dem Wechsel bestimmten die Gäste das Geschehen, hatten aber trotz numerischer Überlegenheit (gelb-rot gegen Florian Hoffmann) nur eine gute Chance durch Kieling, der aber an Gonschorowski scheiterte. (rwa)

Tore 1:0 Ahmet Sahin (9.), 2:0 Ahmet Sahin (13.), 2:1 Tom Hertle (39.) Zuschauer 60

(1:2). – Bereits in der achten Minute erzielte Streun das 0:1. Dem Ausgleichstreffer durch Alex Wolf folgte postwendend das 1:2 durch Massimiliano Porcari (43.), der gleich nach der Pause aus 22 Metern erhöhte (49.) und dessen Zuspiel sein Bruder Giuseppe zum 4:1 verwertete (54.). Uhl verkürzte kurz darauf, ehe Massimiliano Porcari sein drittes Tor erzielte und dessen Vorlage Donatiello zum 6:2 verwertete. Mit einem Traumtor aus 30 Metern beendete Bernd Wolf den Torreigen. (rwa)

Tore 0:1 Dieter Streun (8.), 1:1 Alex Wolf (42.), 1:2 und 1:3 Massimiliano Porcari (43., 49.), 1:4 Giuseppe Porcari (54.), 2:4 Thomas Uhl (56.), 2:5 Massimiliano Porcari (68.), 2:6 Vincenzo Donatiello (68.), 3:6 Bernd Wolf (75.) Zuschauer 40

(0:2). – Gleich zu Beginn wurde Bastian Rosskopf gekonnt freigespielt und erzielte das 0:1. Die Heimelf hielt dagegen, doch nach Becks Freistoß an den Pfosten (5.) gelang Roßkopf aus acht Metern das 0:2 (10.). Erneut Pech für die Hausherren kurz vor dem Wechsel als Kopp nur die Latte des Gästetors anvisierte. Nach der Pause scheiterte Beck an Gästekeeper Breitschädel, ehe Roßkopf nach einem Abwehrfehler mit seinem dritten Treffer für die durch gelb-rote Karte dezimierten Gäste alles klar machte. (rwa)

Tore 0:1, 0:2 und 0:3 Bastian Roßkopf (2., 10., 86.) Zuschauer 78

(0:1). Die Gastgeber spielten schnell von hinten heraus und Florian Moll drang in den Strafraum ein und vollstreckte zur Heimführung. Nach einer Ecke klärten die Platzherren den Ball nicht entscheidend und Mourfada Ibrahim glich aus. Doch postwendend schaltete Florin Moll am schnellsten, als der Gästekeeper einen Ball nach einem Schuss fallen ließ. Das Geschoss von Matthias Strauß lenkte Keeper Christoph Kolitsch nach der Pause gerade noch ans Kreuzeck. Beim erneuten Ausgleich brachte die Heimelf das Leder wiederum nicht aus der Gefahrenzone. So erzielte Rudolf Dahms den 2:2 Endstand. (rf)

– Die FSG Mündling-Sulzdorf hatte zahlreiche Chancen, doch in der 15. Minute schoss Stroszeck das 0:1 nach einem zu kurzem Rückpass der Heimelf. Stefan Fischer köpfte in der 38. Minute zum 1:1 ins Tor. Zehn Minuten später erhielte er das 2:1. Die Heimelf drängte weiter. Mit einer tollen Einzelleistung erzielte Steffen Goder das 3:1. (st)

Tore 0:1 Michael Stroszeck (15.), 1:1 Stefan Fischer (38.), 2:1 Stefan Fischer (48.), 3:1 Steffen Goder (68.) Zuschauer 80

(2:0). – Die Gastgeber führten nach Toren von Templer und Böswald schnell mit 2:0. Es dauerte dann aber bis zur 78. Minute, ehe Johannes Templer erhöhte. Er setzte auch den Schlusspunkt zum 5:1, nachdem Paul Kleibl zwischenzeitlich der Ehrentreffer gelungen war. (dz)

Tore 1:0 Johannes Templer (3.), 2:0 Alexander Böswald (6.), 3:0 Nicolas Weigel (70.), 4:0 Johannes Templer (78.), 4:1 Paul Kleibl (84.), 5:1 Johannes Templer (87.) Zuschauer 50

