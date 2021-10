Nördlingen

20:50 Uhr

Ein Angels-Sieg für die Vereinsgeschichte

Plus Erst zum zweiten Mal in der 14-jährigen Basketball-Bundesligahistorie setzen sich die Eigner Angels aus Nördlingen beim bayerischen Rivalen TSV Wasserburg durch. Und das mit nur sieben gesunden Akteurinnen und letztlich auch noch deutlich.

Von Thomas Lambertz

Die Eigner Angels haben es wieder getan. Und Angels-Historisches geschafft: Zum ersten Mal seit 2017 – damals auch in der Badriahalle – und zum zweiten Mal überhaupt in der 14-jährigen Bundesligageschichte gewannen die Krater-Basketballerinnen in Wasserburg. Und das auch noch hochverdient mit 73:54. Mit einer kämpferischen Verteidigungsarbeit und strukturierter und überlegter Offensive haben sie die verletzungsbedingten Rückschläge der letzten Wochen weggesteckt und wichtige Punkte im Kampf um die PlayoffPlätze ergattert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

