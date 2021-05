Nördlingen

Premiere: Beim TSV Nördlingen wird künftig auch Frauenfußball gespielt

Plus Nach dem Rückzug des SC Athletik übernimmt Nördlingens größter Verein einen Großteil der Akteurinnen und bietet auch dem Nachwuchs des SV Kleinerdlingen eine Spielmöglichkeit.

Von Klaus Jais

Der TSV Nördlingen plant, zur neuen Saison 2021/22 ein Frauenfußballteam in den Spielbetrieb zu schicken. Das gab es noch nie beim TSV. Denn bislang hatte in der Riesmetropole Frauenfußball nur der SC Athletik Nördlingen (SCA) im Angebot – und das seit 1986. Der SCA war die klassenhöchste Damenmannschaft im Landkreis Donau-Ries, spielte sogar acht Jahre in der Landesliga und zuletzt in der Bezirksoberliga. Der SC Athletik hatte aufgrund zahlreicher Spielerinnenabgänge zur Winterpause 2019/2020 keine Mannschaft mehr zur Verfügung und war nach dem FC Königsbrunn, der diesen Schritt bereits nach dem fünften Spieltag unternahm, die zweite Mannschaft der höchsten schwäbischen Frauenfußballliga, die sich zurückzog. Jetzt gibt es eine neue Perspektive.

