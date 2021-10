Rieser Flieger: Rudi Kattner hat viel vorangebracht

Rudi Kattner wurde vom Rieser Flugsportverein geehrt, da er die Infrastruktur deutlich verbessert hat.

Bei der Jahreshauptversammlung des Rieser Flugsportvereins sind vor kurzem neben dem Jahresbericht der Vorstandschaft und dem Kassenbericht auch die Wahlen des gesamten Vorstands durchgeführt worden.

Der seit 2007 amtierende Vorstandsvorsitzende Bernd Sokolowsky wurde erneut für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Harald Linder stellte sich als stellvertretender Vorstand nicht mehr zur Verfügung, als Nachfolger wurde Jürgen Orth gewählt. Als zweiter stellvertretender Vorsitzender wurde erneut Dr. Michael Schwetz bestätigt und auch die Schriftführung unterliegt weitere zwei Jahre Christoph Stumpf. Thomas Thrän tritt als neuer Kassier für den Ehrenschatzmeister Rudi Kattner die Nachfolge an, der nach 38 Jahren aus dem Ehrenamt scheidet.

Rudi Kattner

Sokolowksy dankte Kattner für seine Leistungen und Verdienste als Kassier in den vergangenen 38 Jahren. Neben luftsportlichen Veranstaltungen wie einer Weltmeisterschaft im Helikopterflug und der Europameisterschaft im UL-Flug war Kattner für den Betrieb der Flugplatzgaststätte und für den An- und Verkauf von verschiedenen Flugzeugen sowie für die Finanzierung verschiedenster Baumaßnahmen verantwortlich. Hierzu zählen der Ausbau der Tankstelle sowie der Anschluss an die Kläranlage, der Bau des Clubheim Fly In und des zweiten Hangar sowie die Verlängerung der Start-und Landebahn. Kattner habe sich somit im besonderen Maße um den Ausbau der Infrastruktur am Flugplatz Nördlingen und um den Rieser Flugsportverein verdient gemacht, würdigte Sokolowsky den scheidenden Ehrenschatzmeister und überreichte ein Geschenk. Ebenfalls wurde dem ausscheidenden Harald Linder Dank und Anerkennung ausgesprochen. Nach den Wahlen wurden bei der Versammlung auch verschiedene Mitglieder für lange Vereinszugehörigkeit geehrt.

30 Jahre: Jürgen Orth und Erik Gerth

und 35 Jahre: Uli Lechner und Josef Eisenbarth

und 40 Jahre: Horst Deixler und Heiner Eberle

45 Jahre: Diether Krömer

50 Jahre: Otto Lamprecht und Manfred Olbrich .

und . 65 Jahre: Fritz Arlt

70 Jahre: Willi Müller (Gründungsmitglied)

Nach weiteren Punkten der Tagesordnung endete die Versammlung, die bei bestem Wetter auf der Terrasse stattfand. (pm)