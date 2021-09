Nördlingen

vor 20 Min.

Warmspielen für große Aufgaben beim TSV Nördlingen

Die Nummer 10 hat in bislang elf Spielen zehnmal ins Schwarze getroffen. Auf Stürmer Simon Gruber ist also Verlass, scheint auch der freundschaftliche Schulterklapps von Kapitän Felix Käser (rechts) zu signalisieren.

Plus Nach der Partie am Samstag in Neuburg folgen für den TSV Nördlingen drei Duelle gegen die Spitzenteams der Liga

Von Klaus Jais

Der Spielplan der Landesliga Südwest will es so, dass der TSV Nördlingen nacheinander gegen den SC Ichenhausen (4. Tabellenplatz), den 1. FC Sonthofen (3.) und gegen den TSV Gilching/Argelsried (1.) zu spielen hat. Vor diesen „Wochen der Wahrheit“ steht aber zunächst am Samstag (Anpfiff 15 Uhr) das Auswärtsspiel beim VfR Neuburg an, der auf dem 14. Platz liegt.

