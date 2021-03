vor 33 Min.

Nördlinger Angels verlieren ihren Namenssponsor

Namenssponsor XCYDE zieht sich am Ende der Saison wie angekündigt zurück, die Angels bleiben. Welcher Name in der neuen Spielzeit auf den Trikots stehen wird, wird derzeit verhandelt.

Die Leipheimer Xcyde GmbH zieht sich nach drei Jahren als Namenssponsor zurück. Die Angels-Verantwortlichen verhandeln bereits mit potentiellen Nachfolgern.

Von Thomas Lambertz

Drei Jahre lang ist die Leipheimer Firma Xcyde GmbH Namenssponsor der Erstligadamen Xcyde Angels Nördlingen gewesen. Drei Jahre hat der Spezialist für digitale Steuerungs- und Planungskonzepte die Nördlinger Basketballdamen durch manche Tiefen, aber auch durch viele Höhen begleitet. Unvergessen das vereinshistorisch beste Abschneiden der Angels letzte Saison mit Platz drei in der Meisterrunde und dem Pokalfinalturnier in eigener Halle, wo man den vierten Platz belegte. Und das, obwohl man als Tabellenneunter in der Saison 2018/19 eher als Abstiegskandidat gehandelt worden war

In Vor-Corona-Zeiten konnten die Angels mitunter über 1000 Zuschauer bei Spitzenspielen begrüßen, heute verfolgen bis zu 2000 Zuschauer die Angels-Spiele im Livestream.

Xcyde Angels: In den vergangenen Jahren entwickelten sich einige gute Spielerinnen in Nördlingen

Unter Coach Ajtony Imreh konnten Spielerpersönlichkeiten wie Leslie Vorpahl, Samantha Hill, Magaly Meynadier und die jetzige A-Nationalspielerin Luisa Geiselsöder nach Nördlingen geholt werden. Auch Dank der Unterstützung von Xcyde konnte sich Luisa Geiselsöder zur internationalen Topspielerin und WNBA-Spielerin entwickeln. In der laufenden Saison haben die Angels um A-Nationalspielerin Anneke Schlüter und U21-Nationalspielerin Selma Yesilova noch einiges vor, scheinen sie sich doch nach einem Formtief wieder in Play-Off-Regionen aufzumachen.

Kai Thomas, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Xcyde GmbH, äußert sich positiv über die Zusammenarbeit mit seinen Engeln: „Wir blicken mit Anerkennung und Respekt auf die vergangenen Jahre zurück. Anerkennung, weil die Angels in dieser Zeit eine fantastische sportliche Entwicklung genommen haben. Respekt, weil wir hautnah mitbekommen haben, wie viel Kompetenz, Energie, Zeit und Leidenschaft die im Umfeld der Angels ehrenamtlich tätigen Akteure einbringen. Und ja, wehmütig sind wir natürlich auch. Wir wünschen den Angels und dem Gesamtverein für die Zukunft alles Gute.“

Angels Nördlingen: Verein ist auf Suche nach neuem Namenssponsor

Im Nördlinger Lager wusste man schon länger von den Plänen des sehr verlässlichen und kooperativen Partners. Angels-Finanzvorstand Peter Struck zeigte sich von der Zusammenarbeit mit Xcyde begeistert: „Ich möchte mich im Namen des Teams, der gesamten Vorstandschaft, insbesondere der sportlichen Leitung um Kurt Wittmann und Martin Fürleger und sicherlich auch im Namen aller Angels-Fans sowie persönlich für die immer partnerschaftliche und sehr gute Zusammenarbeit mit der Xcyde GmbH in den letzten Jahren bedanken. Ich wünsche der Xcyde GmbH im Namen des Teams und der gesamten Vorstandschaft für die Zukunft alles Gute.“

Damit aus den Xcyde Angels Nördlingen keine No Angels Nördlingen werden, arbeitet die Marketingabteilung des Basketball-Erstbundesligisten mit Hochdruck an der Präsentation eines neuen Namenssponsors. Erste Gespräche sind bereits geführt worden. Bis spätestens Ende März will man ein Ergebnis vorstellen.

