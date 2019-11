23.11.2019

Nur 16 Teams starten in der Halle

Zwei Vorrundenturniere und eine Endrunde im Landkreis. Im Kreis Donau geht’s weiter

Lediglich 16 Mannschaften nehmen in dieser Saison an den Futsal-Kreismeisterschaften Donau-Ries um den sogenannten Kingz-Cup teil. In den Landkreisen Günzburg und Dillingen sind es sogar nur jeweils 15 Mannschaften. Während die Nachbarlandkreise ihre Vorrundenturniere an jeweils vier verschiedenen Orten austragen, finden im Landkreis Donau-Ries zwei Vorrundenturniere statt. Gespielt wird am Samstag, 21. Dezember, ab 19 Uhr in der Stauferhalle Donauwörth und am Sonntag, 22. Dezember, ab 14 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen.

In Donauwörth sind folgende Teams am Start: Lauber SV, TKSV Donauwörth, SpVgg Riedlingen (zugleich Ausrichter), FSG Mündling-Sulzdorf (alle Gruppe A), SV Megesheim, TSV Harburg, TSV Monheim und der SV Mauren (alle Gruppe B). Ende der Veranstaltung ist um 22.30 Uhr. In Nördlingen spielen folgende acht Vereine: TSV Wemding, TSV Oettingen, SC Nähermemmingen-Baldingen, TSV Nördlingen (alle Gruppe A), SpVgg Deiningen, SV Holzkirchen, FSV Reimlingen, SpVgg Ederheim (alle Gruppe B). Bei diesem Turnier ist um 18 Uhr Ende. Jeweils die beiden Gruppenersten erreichen die Endrunde, die am Sonntag, 29. Dezember, ab 15 Uhr in Nördlingen stattfinden wird. Der Donau-Rieser Hallenmeister und der „Vize“ starten dann in der Endrunde auf Ebene des Fußballkreises Donau, die am 5. Januar in Wertingen stattfinden wird. Dort sind dann je zwei Mannschaften aus den Landkreisen Donau-Ries und Günzburg und vier Mannschaften aus dem Landkreis Dillingen am Start. „Der veranstaltende Landkreis darf zwei zusätzliche Mannschaften stellen“, erklärt Spielleiter Wolfgang Beck auf Rückfrage.

Schwäbische Vorrunde wird es nicht mehr geben

Dieser neue Ablauf gehört zur Reform der schwäbischen Hallenfutsalmeisterschaft. Künftig wird es keine Qualifikationsturniere mehr geben. Darauf haben sich die Spielleiter geeinigt. Die jeweiligen Meister und Vizemeister aller drei Kreise sowie der schwäbische Titelträger (aktuell der FC Gundelfingen) und Vizemeister (TSV Meitingen) komplettieren in der schwäbischen Hallenrunde 2019/2020 das Achterfeld. Günzburg bleibt weiterhin Austragungsstätte. Die schwäbische Endrunde wird am 11. Januar 2020 ausgetragen. (jais)

