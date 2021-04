Osterbräuche in und um Löpsingen

Storchenschnäbel haben sechs Stationen aufgebaut

Da wie in den meisten Vereinen noch kein aktives Vereinsleben stattfinden kann, hat sich das Team der Storchenschnäbel zur Osterzeit etwas Besonderes überlegt. An insgesamt sechs Stationen in und um Löpsingen herum sind verschiedene Blumen-Foto-Rahmen mit Informationen zu den verschiedenen Osterbräuchen wie dem Osterwasser, Ostereierfärben oder dem Osterlamm aufgestellt. Des Weiteren gibt es wieder ein Buchstabenrätsel, für dessen Lösungswort es eine kleine Überraschung gibt. Es gibt keinen Rundweg, sondern die Aktion ist in dieser österlichen Zeit zum Suchen an bekannten und unbekannten Wegen in Löpsingen gedacht. An manchen Rastplätzen kann man Picknick auf der Bank oder in der Wiese machen und ein kleines Fotoshoooting, um österliche Frühlingsgrüße in die Ferne zu senden. Die Aktion soll bis Ende Mai laufen.

„Einen gemütlichen und auch abwechslungsreichen Frühlingsspaziergang wünschen die Storchenschnäbel aus Löpsingen“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. (pm)