00:03 Uhr

Pokalfinale verspricht ein hartes Stück Arbeit

FC Maihingen trifft in Günzburg auf den überlegenen Kreisklassen-Spitzenreiter

Von Klaus Jais

Im Finale des Toto-Pokals auf Kreisebene stehen sich am morgigen Feiertag (Spielbeginn 16 Uhr) im Auwaldstadion in Günzburg der Kreisklassist Türk Gencler Birligi Günzburg und der Kreisligist FC Maihingen gegenüber.

Folgenden Weg hatten die beiden Finalisten auf dem Weg ins Endspiel: Der FC Maihingen benötigte in der ersten Runde beim SV Eggelstetten ein Elfmeterschießen, hatte dann in der zweiten Runde ein Freilos, bezwang anschließend den TSV Wolferstadt 4:0 und die SpVgg Ederheim 4:1. Die größten Hürden waren in Runde fünf ein 3:2-Sieg beim TSV Möttingen und im Halbfinale ein mit 5:4 gegen die SpVgg Deiningen gewonnenes Elfmeterschießen. Die Gastgeber, die ungeschlagen und mit zwölf Punkten Vorsprung vor dem SV Holzheim die Kreisklasse West anführen, erreichten durch Siege über den SV Aislingen (2:1), SC Mörslingen (3:0), Türkspor Ichenhausen (2:1), TSV Offingen (3:1), SV Waldstetten (4:0) und den TSV Ziemetshausen (8:7 nach Elfmeterschießen) das Kreisfinale. Mit Burhan Bastan (zwölf Tore) und Yilmaz Günes (8) haben sie ein torhungriges Stürmerduo in ihren Reihen.

„Wie auch schon gegen Deiningen wird es ein 50/50-Spiel werden. Wir schätzen den Gegner, obwohl wir ihn noch nicht haben beobachten können, als sehr spielstark ein. Weiter erwarten wir ein sehr körperbetontes Spiel“, erklärt Philipp Stimpfle, Abteilungsleiter beim FC Maihingen. „Die Gastgeber haben die beste Abwehr in ihrer Liga, allerdings wissen wir auch um unsere Stärken, die wir am 1. Mai auf den Platz bringen müssen. Falls wir das schaffen, sehe ich sehr große Chancen, das Finale zu gewinnen“, meint Stimpfle weiter.

Die Nordrieser müssen weiterhin auf Raphael Stimpfle verzichten, der sich beim Spiel in Hainsfarth das Schlüsselbein gebrochen hat. Bei der letztwöchigen 0:1-Niederlage in Wertingen musste der FCM zudem auf einige Spieler mit Grippe verzichten. „Wir hoffen jedoch, dass bis auf Raphael am 1. Mai alle Spieler fit und einsatzbereit sind“, so Stimpfle abschließend.

