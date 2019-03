vor 55 Min.

Siege für vier Rieser Mannschaften

Reimlingen gewinnt die Partie gegen Alerheim deutlich. Auch Marktoffingen, Maihingen und Deiningen können sich durchsetzen. Hainsfarth und Möttingen verlieren ihre Spiele dagegen

– Die Gäste vergaben bereits in der ersten Minute die Führungschance, als Daniel Gumpp allein auf Torhüter Alexander Regele zulief. Auch die zweite Chance des Spiels hatten die Gäste, als Alexander Lechner aus spitzem Winkel frei zum Abschluss kam. Die Heimelf wachte nun auf und erzielte mit der ersten Chance das 1:0, als Peter Hlawatsch einen hohen Ball einköpfte. Christoph Estner erzielte nach einem Freistoß per Kopf das 2:0. Nach der Halbzeit spielte sich ein Großteil der Partie im Mittelfeld ab, ohne Torchancen auf beiden Seiten. Zehn Minuten vor Spielende die Entscheidung, als Timo Willig zum 3:0-Endstand einschob. (jais)

Tore: 1:0 Peter Hlawatsch (16.), 2:0 Christoph Estner (30.), 3:0 Timo Willig (81.) – Zuschauer: 80.

– Der Tabellenführer ging durch Moritz Wagner in Führung. Dann setzte Andreas Haas einen Freistoß an den Pfosten. Das 1:1 resultierte aus einem von Jürgen Liebhard sicher verwandelten Foulelfmeter. Danach die FCM-Führung durch ein Kopfballtor von Martin Wiedenmann. Drei Minuten nach Wiederanpfiff ein gefährlicher Freistoß von Spielertrainer Bernhard Schuster, den aber Torwart Martin Fischer übers Tor lenkte. Danach war die Partie arm an Höhepunkten. Erst in der 81. Minute eine starke Aktion von Liebhard, der sich toll gegen mehrere Gäste durchsetzte, aber Torwart Aivaras Brazinskas parierte den 16-Meter-Schuss. Dann schoss Philip Heckmeier nach einer Ecke knapp über das FCM-Tor. (jais)

Tore: 0:1 Moritz Wagner (12.), 1:1 Jürgen Liebhard (25.), 2:1 Martin Wiedenmann (28.) – Zuschauer: 135.

– In einem von Beginn an temporeichen Spiel verwandelte Markus Schneele einen 20-Meter-Freistoß zum 1:0. Dann das 2:0 durch Dominik Kohnle, der auch einen Konter erfolgreich abschloss. Zuvor fast die Chance zum Anschlusstreffer (36.). Lars Rau prüfte in der 43. Minute FSV-Torwart Stefan Helmschrott, was Sekunden später zu einem Foul von Helmschrott führte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Stefan Heuberger zum 3:1. Eine Balleroberung von Daniel Böhm führte zum 4:1. FSV-Spieler Markus Diethei blockte gleich zweimal gefährliche Schüsse der SGA ab. Den Schlusspunkt setzte Matthias Wolf in der 83. Minute zum 5:1. (jais)

Tore: 1:0 Markus Schneele (3.), 2:0 Dominik Kohnle (27.), 3:0 Dominik Kohnle (38.), 3:1 Stefan Heuberger (43.), 4:1 Daniel Böhm (54.), 5:1 Matthias Wolf (83.) – Zuschauer: 120.

– Ein Lebenszeichen sendete die Heimelf, deren Sieg aufgrund einer kämpferischen Leistung nicht unverdient war. Die erste Halbzeit gehörte dem Tabellenzweiten, der durch Nicolas Korselt und Christoph Müller jeweils an Torwart Stefan Hahn scheiterte. Mitte der ersten Hälfte dann ein Korselt-Kopfball neben das Tor und auch Maximilian Beham schoss knapp vorbei. Hatten die Gäste in der ersten Hälfte noch die größeren Spielanteile, so änderte sich das Bild in der zweiten Hälfte zugunsten der Heimelf. Peter Gerstmeier schloss zu spät ab, sodass Daniel Laubmeier noch klären konnte. Dann erzielte Gerstmeier durch einen strammen Freistoß das Tor des Tages. Marco Schiermoch köpfte eine Viertelstunde vor Schluss bei der letzten Gästechance vorbei. (jais)

Tore: 1:0 Peter Gerstmeier (62.). – Zuschauer: 100.

Riedlingen – TSV Möttingen 2:1 (1:1). – Riedlingen konnte seine Serie auf drei Siege in Folge ausbauen und hat damit einen großen Sprung in Richtung Klassenerhalt gemacht. Lange Zeit konnten beide Teams kaum Druck auf die gegnerische Defensive ausüben. Lange Bälle erbrachten kaum Möglichkeiten. Und so blieben Torchancen Mangelware. Fabian Anzenhofer nutze aber einen schlecht geklärten Ball der Möttinger zur Führung. Den hohen Ball legte er sich mit der Brust in den Lauf und vollstreckte volley aus 20 Metern flach ins Eck. Dominic Schäble nutze kurz vor der Halbzeit einen Flankenball per Kopf zum Ausgleich. Kurz nach Wiederanpfiff stand Michael Reichensberger goldrichtig, als ein abgefälschter Ball vor seine Füße sprang und er ihn mit dem Körper zur erneuten Führung über die Linie drückte. Dominic Schäble musste in der 72. Minute mit Gelb-Rot den Platz verlassen. (spvgg)

Tore: 1:0 Fabian Anzenhofer (24.), 1:1 Dominic Schäble (42.), 2:1 Michael Reichensberger (49.) – Zuschauer: 102.

– Der wichtige Heimsieg war in keiner Phase der Begegnung gefährdet, fiel aber etwas zu hoch aus. Anfangs waren die Nordrieser am Drücker, aber nicht torgefährlich. So war das 1:0 per Kopfball durch Peter Lettenbauer die Initialzündung für den forschen Auftritt der Heimelf. Die einzige Gästechance war ein strammer 20-Meter-Flachschuss von Hannes Sitta, den jedoch Altisheims Keeper Hannes Schmid sicher parierte. Das 2:0 fiel etwas überraschend, als Sven Rotzer aus 22 Metern abzog und der Ball flach am Torpfosten vorbei im Netz zappelte. Direkt nach der Pause wäre beinahe die Vorentscheidung gefallen, als Marc Hertlein von der Grundlinie hereinflankte und der Ball im Fünfmeterraum herumirrte. Der zweite gute Gästeangriff verpuffte, weil die Flanke auf Oliver Handel zu ungenau war. Der Lohn für einige sehenswerte Spielzüge waren die beiden letzten Altisheimer Treffer zum 3:0 durch Julian Schmidbaur und 4:0 durch Rotzer, die beide jeweils alleine auf den Gästetorhüter zuliefen. (mya)

Tore: 1:0 Peter Lettenbauer (16.), 2:0 Sven Rotzer (35.), 3:0 Julian Schmidbaur (85.), 4:0 Sven Rotzer (88.) – Zuschauer: 95.

