12.12.2018

Siegesserie fortgesetzt Lokalsport

Munningen I verliert in Baar-Ebenhausen unglücklich – die anderen Teams triumphieren

Ein erfolgreiches Wochenende verbuchte Losodica Munningen. Bis auf die erste verzeichneten alle Mannschaften einen Sieg.

Landesliga Süd SKC Baar-Ebenhausen 1 – Losodica Munningen 1 3182:3153 (7:1). – Mit nur 29 Holz Differenz im Gesamtholz musste sich die 1. Mannschaft des KC 72 Losodica Munningen beim Tabellennachbarn in Baar-Ebenhausen geschlagen geben. Das deutliche Endergebnis von 7:1 zugunsten der Heimmannschaft täuscht jedoch über den engen und spannenden Verlauf des Wettkampfes hinweg, der durchaus hätte anders enden können. Der Beginn verlief für die Munninger eher suboptimal, denn man musste beide Mannschaftspunkte in teils knappen Duellen abgeben. In der Mitte blies „Schlangi“ Leberle dann zur Gegenattacke und punktete mit starken 562 Holz; sein Partner Michael Bühler verlor sein Match dagegen mit 3:1 Satzpunkten. Im Finale setzte es dann zwei hauchdünne Niederlagen mit jeweils nur ein Holz Differenz. Wäre hier Fortuna mit den Munningern etwas gnädiger gewesen, wäre in der Schlusspaarung der Sieg bzw. ein Punktgewinn durchaus möglich gewesen.

Gärtner - Meyr Manuel 533:507 (3,5:0,5); Kiesewetter - Büchner Markus 551:546 (3:1); Meuth - Leberle Andreas 542:562 (1:3); Braunstein - Bühler Michael 523:505 (3:1); Schweiger - Häusler Gerd 502:503 (3:1); Königer - Gruber Tobi 531:530 (2:2)

Kreisliga West SKK Lauingen 1 – KC Losodica Munningen 2 1948:2034 (2:6). – Die Kegler der 2. Mannschaft verstanden es den Rückenwind vom letzten Heimspieltag mit nach Lauingen auf die Bahnen zu nehmen. In der Starterpaarung zunächst eine Punkteteilung, wobei Joggi Schwab sein Duell nur knapp verlor. Sein Partner Simon Heinrich punktete dagegen mit guten 523 Holz. Im Finale verstand es Nick Seitz, den Totalausfall seines Gegenspielers auszunutzen und siegte mit 68 Holz Differenz, was fast die Vorentscheidung bedeutete. Seinem Partner Markus Bucher reichten so durchschnittliche 496 Holz zum viel umjubelten Auswärtssieg.

Prinz - Schwab Joggi 503:499 (3:1); Winter - Heinrich Simon 494:523 (1:3); Weiß - Seitz Nick 448:516 (0:4); Stiegelmayr - Bucher Markus 503:496 (3:1)

Kreisklasse A KC Losodica Munningen 3 – KM Holzheim/Bausch 1 2107:1963 (5:1). – Eine starke Leistung boten alle vier Munninger Kegler/innen; alle Ergebnisse lagen zum Teil deutlich über der 500er Marke. Somit hatten die Gäste aus Holzheim/Bausch keine Chance.

Anja Gebhard - Buchholz 533:526 (1:3); Martin Melzer - Kerle 523:460 (4:0); Evi Lanzer - Bobinger 512:473 (2:2); Sven Löfflad - Krakowka 539:504 (4:0)

Kreisklasse B 1 Losodica Munningen 4 – TV Dillingen 1 2095:1899 (6:0). – Auch die 4. Mannschaft zeigte beim Heimspiel gegen die teilweise überforderten Gäste aus Dillingen eine Top-Leistung. Besonders hervorzuheben einmal mehr der seit Wochen in Gala-Form spielende Andi Pollithy mit megastarken 566 Holz.

Andi Pollithy - Strobel 566:534 (2:2); Dieter Schneele - Hugo 495:478 (3:1); Jakob Schwab - Danter 509:470 (3:1); Alex Rudel - Reichert 525:417 (4:0)

Jugend BC Schretzheim 1 – Losodica Munningen 1 1908:1967 (2:4). – Einen wichtigen Auswärtssieg errangen die Kegel-Jungs beim Erzrivalen BC Schretzheim 1 und zogen nach Punkten in der Tabelle gleich. Das Starterduo holte beide Punkte sowie eine gehörige Portion Holz im Gesamtergebnis. Die beiden Schwabs mussten in der Schlusspaarung ihre Gegner nur noch halten, um den Auswärtscoup in trockene Tücher zu bringen. (pm)

Bibo/Weindl - Seitz Nick 501:511 (1:3); Rehm - Schneele Leo 442:496 (0,5:3,5); Benedikt Ruschitzka - Schwab Max 466:465 (3:1); Markus Ruschitzka - Schwab Jakob 499:495 (3:1)

