SpVgg Deiningen unter neuer Führung

Neuwahlen der Vorstandsmitglieder stehen bei der Jahreshauptversammlung im Mittelpunkt. Toni Kutscherauer nach 16 Jahren an der Vereinsspitze verabschiedet

Zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2020 hatte die SpVgg Deiningen eingeladen. Wichtigster Programmpunkt des Abends waren die Neuwahlen der Vorstandschaft und des Vereinsausschusses. Insgesamt 94 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich bei der Jahreshauptversammlung über das abgelaufene Sportjahr zu informieren. Begrüßen konnte der 1. Vorsitzende Toni Kutscherauer neben Ehrenvorständen und Ehrenmitgliedern auch den 1. Bürgermeister Wilhelm Rehklau sowie Gemeinderäte und Vertreter befreundeter Vereine.

In seinem Rechenschaftsbericht zog der Vorsitzende eine positive Bilanz, als er über die Arbeit der Vereinsorgane referierte. Die Zahl der Mitglieder sei mit aktuell 883 Personen nahezu stabil geblieben. Dies zeige die hohe Akzeptanz, die der Verein in der Gemeinde und der Region finde. Es folgte eine Erläuterung der zahlreichen Aktivitäten des Gesamtvereins und der einzelnen Sparten im abgelaufenen Vereinsjahr.

In einem kurzen Rückblick referierte Kutscherauer über im vergangenen Jahr realisierte Maßnahmen, bei denen viel Tatkraft und Zeiteinsatz von engagierten Vereinsmitgliedern eingebracht worden sei. Im Rahmen eines Ausblicks über anstehende Projekte wurde dem Ankauf eines neuen Rasenmähers für das Sportgelände von der Versammlung die nötige Zustimmung erteilt. Auch wies der Vorsitzende auf das neue Stück der Theatergruppe „Lediglich ledig“ hin, das an zwei Wochenenden im März gespielt werde. Zudem empfahl er den Internet-Auftritt unter www.spvgg-deiningen.de, der von Maximilian Kutscherauer und Jens Rehklau betreut wird.

Abschließend sprach Toni Kutscherauer seinen Kollegen der Vorstandschaft, allen Übungsleitern und Betreuern, dem Bürgermeister und dem Gemeinderat sowie allen Gönnern, Unterstützern und freiwilligen Helfern seinen herzlichen Dank aus.

Schatzmeister Matthias Strauß resümierte, dass der Verein finanziell auf soliden Füßen stehe. Damit sei man für in naher Zukunft anstehende Maßnahmen gerüstet. Anschließend berichteten die Abteilungsleiter Jürgen Wenzel (Fußball), Egon Betzler (Jugendfußball), Jürgen Lang (Turnen), Toni Kutscherauer in Vertretung von Frank Oefele (Ju-Jutsu), Werner Faul (Tischtennis), Timo Bauer (Tennis) und Felix Besel in Vertretung von Werner Besel (Stockschützen) über die umfangreichen Aktivitäten in den Sparten und die sportlichen Erfolge.

Im Anschluss an die Entlastung der Vorstandschaft und des Vereinsausschusses wurde ausscheidende Mitglieder gewürdigt und mit Präsenten bedacht. Zentraler Punkt der Jahreshauptversammlung waren die Neuwahlen, wobei das Votum für alle Kandidaten einstimmig ausfiel. Als Vorstände wurden Georg Bayr (1. Vorsitzender), Markus Schröppel (2. Vorsitzender) und Michael Jais (3. Vorsitzender und Schatzmeister) gewählt. Neue Schriftführer sind Matthias Strauß, Michael Schneid und Philipp Betzler, die Jugendleitung teilen sich Jörg Scheuermann, Florian Deffner und Ina Fischer. Den Prüfungsausschuss bilden Benny Rührer und Julius Lasch. Als Beisitzer fungieren Richard Dammer (Fahnenträger), Marcus Quirsfeld (Ehrenamtsbeauftragter), Philipp Betzler (Mitgliederwesen und Datenschutz), Ina Fischer (Frauenbeauftragte), Matthias Bosch (Finanzwesen), Martin Erdle und Peter Gerstmeier (Technischer Service). Die genannten Spartenleiter wurden in ihren Ämtern bestätigt, wobei Manuel Seefried zusammen mit Jürgen Wenzel die Abteilung Fußball führt.

Der nach 16 Jahren im Amt scheidende 1. Vorsitzende Toni Kutscherauer gratulierte den Gewählten und beschloss mit abschließenden persönlichen Worten die Versammlung. (aku)

