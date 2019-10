00:04 Uhr

Spitzenreiter punktet erst im Endspurt

TSV-Regionalligateam hält in Wolnzach lange Zeit gut mit

69:60 stand am Ende des Spiels der Nördlingen Basketballer in Wolnzach auf der Anzeigetafel. Es war ein spannendes Spiel, in dem sich die Erfahrung der Wolnzacher vor allem in den letzten Minuten des Spiels zeigte, sodass die Nördlinger die zweite Saisonniederlage hinnehmen mussten.

Die junge Nördlinger Mannschaft kämpfte von Anfang an gegen den physisch überlegenen Tabellenführer, trotzdem erwischte man einen schlechten Start, bei dem die Würfe nicht den Weg in den Korb fanden (16:8). Im zweiten Viertel wurde es knapper, da US-Profi Vinny Curta mehr Verantwortung übernahm und zwölf Punkte allein in diesem Spielabschnitt erzielte. Ein Dreier von Nachwuchstalent Pascal Schröppel und vier Punkte des erst 15-jährigen Julius Kluger brachten die Rieser wieder zurück, sodass zur Halbzeit nur noch ein 35:37-Rückstand zu Buche stand.

Das vierte Foul von Vinny Curta machte den Nördlingern anfangs des dritten Viertels einen Strich durch die Rechnung, da seine Erfahrung und Qualität im Nördlinger Spiel nun fehlten. Eine gut aufgestellte Zone der Wolnzacher machte es schwer, in diesem Viertel zu punkten. Bene Schwarzenberger machte dennoch einen guten Job, um mit Hilfe von Robin Seeberger die Mannschaft im Spiel zu halten. Mit einem 13-Punkte-Rückstand ging es ins Schlussviertel, in dem die Gäste Moral bewiesen. Tobias Muss-gnug brachte die Nördlinger mit drei Dreiern in drei Angriffen zurück. Als anschließend auch Florian Knie einen Dreier verwandelte, war das Momentum auf Seiten der Gäste. Spielentscheidend war dann ein unglücklicher Pfiff gegen die Gäste bei einem Fünf-Punkte-Rückstand, der den Gastgebern wieder den nötigen Schub gab, das Spiel wieder in ihre Richtung zu drehen. Letztlich war es trotzdem ein verdienter Sieg der Wolnzacher – ein TSV-Erfolg war in der Saisonplanung ohnehin nicht eingeplant. (smo)

TSV Nördlingen Curta 26 (1 Dreier), Kluger 4, Knie 5 (1), Mußgnug 11 (3), Ruf, Schröppel 3 (1), Schwarzenberger 2, Seeberger 9, J. Steinmeyer

