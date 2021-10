Den Schwung nicht mitgenommen

Munninger Bezirksoberliga-Team beim Auswärtsspiel in Landsberied chancenlos. Sieg, Unentschieden und Niederlage in den Derbys gegen den ESV Nördlingen

Der KC Losodica Munningen I kegelte in Landsberied schwach, dagegen siegte die Zweite mit Top-Ergebnissen. Die beiden gemischten Mannschaften blieben gegen den ESV Nördlingen sieglos. Die Jugend dominiert weiter in ihrer Spielklasse.

3148:3047 (4:2). – Losodica konnte den Elan der Vorwoche nicht beibehalten und unterlag deutlich. Lediglich Manuel Meyr knüpfte an die gewohnte starke Leistung an, was jedoch nicht die geschlossen eher schwache Mannschaftsleistung kompensieren konnte.

Breitschwert F. - Seitz Nick 515:495 (2,5:1,5); Wimmer F. - Bühler Micha 523:514 (2:2); Wimmer A. - Bühler Simon 537:487 (3:1); Heigl D. - Leberle Andreas 515:528 (1:3); Krüger J. - Meyr Manuel 504:533 (1:3); Kostic A. - Drabandt Kurt 554:490 (4:0)

. – Das spannende Derby in Nördlingen wurde durch zwei Traumergebnisse von Lukas Schwab (592) und Alexander Rudel (572) entschieden. Diese Leistungen waren gegen stark dagegenhaltende Nördlinger auch zwingend notwendig, um den Auswärtssieg mit nach Munningen zu nehmen (eigener Spielbericht vom ESV Nördlingen folgt).

. – Im Heimspiel der dritten Munninger Mannschaft gegen Nördlingen reichten starke Einzelleistungen nicht zum Sieg. Nach den ersten Bahnen schien in der Partie noch alles offen, jedoch konnten auch hervorragende 538 Holz von Jochen Schwab nicht den hohen Holzverlust seines Partners Martin Melzer kompensieren.

Bucher Stefan - Herzig-Pawlak K. 455:505 (0:4); Pollithy Andy - Fischer M./Blank M. 507:433; Schwab Jochen - Steinle M. 538:545 (2:2); Melzer M. - Scheid M. 438:510

. – Im dritten Duell zwischen Munningen und Nördlingen teilten sich die beiden Mannschaften die Punkte. Eine starke Leistung von Markus Bucher und der Sieg in der Gesamtholzzahl bescherte den Munningern drei Mannschaftspunkte, die zur Punkteteilung genügen.

Bucher Markus - Jakob L. 518:470; Schneele Dieter - Hauk P. 463:474 (1:3); Gruber Manfred/Bucher Hanna - Lauermann R. 457:465 (2:2); Schrafl Fiona - Weber H. 458:481 (0,5:3,5)

Jugend: JSpG Rain/Schretzheim - JSpG Munningen/Goldburghausen 1706:1889 (1:5). – Die Jugend der Munninger konnte auch in Rain überzeugen. Durch eine starke Mannschaftsleistung und 513 Holz des frisch gekürten Kreismeisters Hannes Hertle siegte der Munninger Nachwuchs erneut deutlich mit mehr als 180 Holz Vorsprung.

Weindl V. - Hertle Hannes 471:513 (1:3); Landes A. - Schwab Moritz 387:477 (0:4); Heckel N. - Bucher Hanna 387:459 (1:3); Ruschitzka M. - Schrafl Fiona 461:440 (2:2)