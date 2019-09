00:03 Uhr

TSV Oettingen lädt zum Familientag ein

Nachwuchs und alle drei Herrenteams im Einsatz

Traditionell am letzten Sonntag in den Sommerferien veranstaltet die Fußballabteilung des TSV Oettingen ihren Familientag im Sportpark. Bereits um 10.30 Uhr beginnen die E1-, E2- und F-Junioren mit ihren Turnieren. Gespielt wird in drei Gruppen auf dem Hauptspielfeld und dem Kleinfeld am Mühlbach. Teilnehmende Mannschaften sind die SG Hechlingen, SG Wörnitzkicker, SC Wallerstein, SpVgg Deiningen, SG Megesheim, SG Herblingen/Hochaltingen, SG Marktoffingen sowie der TSV Nördlingen.

Die Zuschauer haben somit die Gelegenheit, die Nachwuchskicker bequem von der Sportheimtribüne oder dem Wall an den Kleinfeldern anzufeuern. Nach Turnierende findet die gemeinsame Siegerehrung aller Mannschaften vor der Tribüne statt.

Dritte Herrenmannschaft gibt ihr Heimdebüt

Parallel hierzu gibt es ein Vorbereitungsspiel der C-Junioren und die dritte Herrenmannschaft gibt ihr Heimdebüt um 11 Uhr im TSV- Sportpark. Zum ersten Heimspiel der neuformierten Mannschaft kommen die Gäste vom TKSV Donauwörth. Vielleicht gelingt es, die Niederlagen zum Saisonauftakt beim dritten Punktspiel wieder wett zu machen.

Das Spiel der zweiten Mannschaft wurde um eine Stunde auf 14.15 Uhr verlegt. Die Kicker der ersten Mannschaft treten dann um 16 Uhr zum Punktspiel an. Gäste der ersten und zweiten Mannschaft sind die Kicker vom SV Holzheim-Dillingen.

Siggi Dehm und sein Küchenteam sorgen wieder für die Verpflegung mit einem umfangreichen Mittagstisch und einem großen Kuchenbuffet. Die Abteilungsleitung und Mitglieder der Abteilung Fußball freuen sich auf zahlreiche Besucher im Sportpark. Die Einladung gelte natürlich auch an alle „Nicht-Fußballer“, hat der TSV Oettingen mitgeteilt. (pm)

