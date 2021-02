vor 38 Min.

Tabellenführer bei den Angels zu Gast – aber ohne Topform

Plus Für die Nördlinger Angels wird es am Sonntag ein schweres Spiel gegen Keltern. Dabei gibt es eine besondere Aktion.

Von Kurt Wittmann

Diesmal ist der Kelch der erneuten Quarantäne nochmal an den XCYDE Angels vorübergegangen. Nach dem Schockmoment eines positiven Schnelltests am Dienstagabend fiel das Spiel am Mittwoch gegen Wasserburg aus. Aber nun konnte Entwarnung gegeben werden. Der PCR-Test besagter Spielerin ergab ein negatives Ergebnis, sodass am Sonntag also wie geplant der Tabellenführer im Ries empfangen werden kann. Klar, dass man im Lager der Nördlingerinnen nicht den Anspruch hat, mit einem sicheren Sieg aus der Partie gegen Keltern hervorzugehen. Trotzdem wollen die Angels ihre aufsteigende Form bestätigen und nebenbei an der kleinen Sensation schnuppern. Immerhin sind die erwarteten Gäste derzeit nicht in Topform.

Keltern hat sogar besonderen Ehrgeiz, bei dem Auftritt in der HKH mal wieder eine überzeugende Leistung abzurufen. Denn noch ist die von den Rutronik Stars angestrebte Meisterschaft nicht in trockenen Tüchern. Die Chance, in Wasserburg eine Vorentscheidung herbeizuführen, wurde letzte Woche vergeben. Nur zu gerne hätte Manager Dirk Steidl den ersten Tabellenrang abgesichert gesehen.

Vielleicht können die Nördlinger Angels die Schwächephase ausnutzen

Würden die Spekulationen auf die Absage der Play-offs eintreffen, wäre Keltern damit abermals deutscher Meister. Aber zunächst machte der TSV Wasserburg den Sternen einen Strich durch die Rechnung. In einer unglaublich spannenden Partie gelang dem Team aus Oberbayern ein knapper Überraschungssieg.

Das alles zählt für die Partie am Sonntag aber nur am Rande und braucht die Angels nicht zu belasten. Wie immer, wenn die Nördlingerinnen gegen ein Team aus den oberen Tabellenregionen antritt, sollte man die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen. Andererseits gibt es vielleicht die Möglichkeit, es Wasserburg gleichzutun und die „Schwächephase“ der Rutronik Stars auszunutzen.

Aktion für Früherkennung von Brustkrebs bei den Angels

Denn die Leistung von Keltern entspricht zurzeit nicht dem, was man von einem Kader mit dieser Qualität erwarten würde. Und das, obwohl Keltern als einziges Team von Corona verschont blieb. Bei der schwankenden Formkurve der Angels werden diese von der Tabellenspitze wohl eher belächelt als gefürchtet. Beste Bedingungen also für einen Sensationssieg als Außenseiter. Über Schützenhilfe der Nördlingerinnen würde sich sicher auch die zweite bayrische Mannschaft der Liga freuen.

Der kommende Spieltag steht ganz unter dem Motto „Pink Ribbon Day“. Die Aktion setzt sich für die Früherkennung von Brustkrebs ein, die von den Angels unterstützt wird. Zwei Mitglieder der Organisation werden am Sonntag in der Halle sein und auf ihre Aktivitäten aufmerksam machen. Das Spiel wird um 16 Uhr auf Sporttotal.tv übertragen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen