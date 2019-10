vor 36 Min.

Teilnehmerrekord beim Vereineschießen

37 Mannschaften mit 239 Einzelschützen waren heuer dabei

Das Vereineschießen in Deiningen ist seit vielen Jahren eine beliebte Veranstaltung in der Gemeinde, denn hier messen sich keine Profis, sondern Vereine, Firmen und Gruppen von Freunden des Ortes. Dieses Jahr brach die Teilnehmerzahl alle Rekorde. Im Vorjahr hatte die Schützengilde Hubertus Deiningen 30 Mannschaften zu verzeichnen, dieses Jahr meldeten sich 37 Mannschaften an. 239 Einzelschützen gaben ihr Bestes, um ihre Mannschaft in die „Top Drei“ zu befördern. So viele Teilnehmer gab es noch nie.

Die Preisverleihung ist jedes Jahr der Höhepunkt der Kirchweih. Traditionell wurde mit der roten Laterne gestartet, die an den letzten Platz vergeben wird. Dieses Jahr durfte die Theatergruppe diese Trophäe mitnehmen. Den dritten Platz belegte der Gemeinderat. Den ersten und zweiten Platz machten die Vorstandschaften der Feuerwehr und des Sportvereins unter sich aus. Am Ende jubelten die Vorstände des Sportvereins und die Feuerwehr musste sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben.

Geehrt wurden auch die besten Einzelschützen und -schützinnen. Bester Teilnehmer des gesamten Turniers war Matthias Bosch mit einem 19,3 Teiler. Für diese Leistung erhielt er eine Schützenscheibe. Beste Dame war mit einem 92,0 Teiler und Platz elf in der Einzelwertung Karin Reicherzer. (vsi)

Themen folgen