Wemdings Damen sichern den Klassenerhalt

Zum Saisonabschluss setzen sich auch die TCW-Herren klar durch

Die Damenmannschaft des Tennisclubs Wemding hatte zum Saisonabschluss die noch sieglosen Damen des TC Buchdorf zu Gast. Kathrin Fackler, Anna Sefranek und Bianca Krompaß zeigten offensives Angriffstennis und gewannen ihre Einzel klar in jeweils zwei Sätzen. Auch die beiden Nachwuchsspielerinnen Lisa Katzenberger und Noemi Xalter bewiesen, dass sie auch schon bei den Damen punkten können. Lediglich Anna Spörl musste sich in zwei Sätzen geschlagen geben.

Fackler/Sefranek gewannen das Einserdoppel schnell mit zweimal 6:0. Spörl/Krompaß mussten etwas mehr kämpfen, setzten sich aber schließlich mit 6:4 und 7:5 durch. Das Juniorinnendoppel Xalter/Kostyuk verlor den ersten Satz glatt mit 0:6. Mit besserer Doppeltaktik kämpften sie sich mit einem knappen 6:4 in den Matchtiebreak. Diesen gewannen sie dann durch ihre offensivere Spielweise mit 10:5 und sorgten für den 8:1-Endstand. Dieser hohe Sieg sichert nun auch bei Punktgleichheit mit anderen Mannschaften den Klassenerhalt.

Die Herren empfingen zu ihrem letzten Saisonspiel den SV Thierhaupten. Maxi Lechner, Florian Sefranek, Petr Buchta, Michael Romano und Michael Tuffentsammer zeigten vor zahlreichen Zuschauern in attraktiven Matches noch einmal ihre gute Saisonform und gewannen alle in zwei Sätzen. Willi Unger holte den sechsten Einzelpunkt bei seinem ersten Saisoneinsatz mit zunehmender Spielstärke erst im Matchtiebreak. Lechner/Hennemann und Buchta/Tuffentsammer gewannen ihre Doppel schnell in zwei Sätzen. Sefranek/Romano machten sich im Einserdoppel das Leben nach einem 6:2 im ersten Satz selber schwer und mussten in den Matchtiebreak. Dort fanden sie wieder zu ihrer eigentlichen Spielstärke und holten mit 10:5 den Punkt zum 9:0-Gesamtsieg. Durch die einzige Saisonniederlage beim Meister TC Rot-Weiß Nördlingen belegen die Wemdinger Herren einen sehr guten zweiten Platz in der Abschlusstabelle.

Zum letzten Saisonspiel trat die Herren 50-Mannschaft aus Schrobenhausen nur mit vier Spielern an. Die Wemdinger Senioren konnten diesen Vorteil aber nicht nutzen. Ralf Graf, Alexander Forster und Erich Schubert verloren in jeweils zwei Sätzen, Anton Färber gab sich erst im Matchtiebreak geschlagen. Im Einserdoppel holten die Gäste den zum Gesamtsieg notwendigen fünften Punkt. Forster/Färber gewannen den ersten Satz, bevor das Gästedoppel wegen Verletzung aufgab. Endstand: 5:4 für Schrobenhausen. Mit zwei Saisonerfolgen belegen die „alten Herren“ einen Platz im Tabellenmittelfeld. (msef)