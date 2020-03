07.03.2020

Testspielsieg unter Flutlicht

Holzkirchen bezwingt Maihingen mit 4:2. Nun gehts ins Trainingslager

Nun hat es doch noch geklappt mit dem am vergangenen Sonntag ausgefallenen Vorbereitungsspiel zwischen dem FC Maihingen und dem SV Holzkirchen. Der FCM hatte das Testspiel wegen Spielermangel abgesagt. Die Partie fand nun am Mittwoch unter Flutlicht auf dem Trainingsplatz des SVH statt. Der Bezirksligist gewann 4:2 (4:1). Micha Köhnlein traf nach 19 Minuten zum 1:0, zehn Minuten später glich Sebastian Spegel aus. Noch vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Sebastian Stadlmayr schraubte die Heimelf das Ergebnis auf 4:1. Stefan Neuwirt (31./37.) und Joshua Zwickel (40.) waren die Torschützen.

Während die Gastgeber in der zweiten Hälfte lediglich dreimal einwechselten (Matthias Eichberger, Dominik Rau und Lukas Deubler), mischten die Gäste kräftig durch und brachten insgesamt sieben neue Akteure aufs Feld. Einer davon war Michael Haas, der in der 88. Minute zum 4:2-Endstand traf.

Dieses Wochenende absolviert der SV Holzkirchen ein Trainingslager in Kleinaspach. Am Sonntag findet zum Abschluss in Unterkochen auf Kunstrasen ein weiteres Testspiel gegen den Kreisligisten SV Holzheim/Dillingen statt; Anpfiff ist um 13 Uhr. Bei den Gelb-Blauen sind aktuell alle Spieler an Bord bis auf Marcel Köhnlein, der sich nach seiner Kreuzbandverletzung in der Aufbauphase befindet. „Die Trainingsbeteiligung ist gut und die Mannschaft zieht voll mit. Die Interimstrainer Armin Rau/Micha Köhnlein machen einen super Job. Die ersten zwei, drei Spiele in der Rückrunde sind entscheidend, ob wir noch einmal an den Relegationsplatz/Nichtabstiegsplatz herankommen können“, sagt SVH-Abteilungsleiter Heiko Greiner, der in der Winterpause einen Neuzugang begrüßen konnte: Marcel Eichert spielte zuletzt beim SV DJK Eigenzell. (jais)

