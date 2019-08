vor 39 Min.

US-Nachwuchs zu Gast im Ries

Im Rahmen einer im Jahr 2014 begonnenen Kooperation mit dem FC Bayern München besuchen zwei amerikanische Jugendteams auch den TSV Nördlingen. U12- und U13-Junioren bestreiten zwei Vergleichsspiele

Auch dieses Jahr waren zwei Jugendmannschaften aus den USA zu Gast im Ries. Die Gäste waren zwei Wochen in Deutschland. Trainiert wurde auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße in München. Stadionbesuche beim Audi-Cup oder beim Bundesligaeröffnungsspiel FC Bayern München gegen Hertha BSC standen auf dem Programm. Am vorletzten Tag ging die Reise nach Nördlingen. Nach kurzer Besichtigung des Gerd-Müller-Stadions und der Anlage des Rieser Sportparks fanden zwei Freundschaftsspiele statt. Das Spiel der U12 (Trainer Markus Klaus) endetet 4:4 und die Begegnung der U13 (Trainer Witalij Winter) endete mit 3:1 für das Team aus Amerika (auf Großfeld). Geleitet wurden die beiden Partien von Schiedsrichter Jan Martin. Nach den Spielen fand ein gemeinsames Abschlussessen im Foyer der Hermann-Keßler-Halle statt.

Schon zum dritten Mal fand dieses Treffen in Nördlingen statt. Über die letzten Jahre haben die Trainer des FC Bayern Junior Teams den Kindern und Trainern von Global Premier Soccer (GPS) die Philosophie des FC Bayern samt Methodik näher gebracht und somit geholfen, nicht nur die Qualität der Ausbildung zu verbessern, sondern auch das Netzwerk auf nunmehr über 85 000 Kinder und 6000 Trainer in Nordamerika zu erweitern. Mit der Fortsetzung der Partnerschaft (der Vertrag wurde 2017 in New York verlängert) wird der FC Bayern nicht nur die Präsenz seiner Jugendtrainer in Nordamerika verdoppeln, sondern künftig auch einen stärkeren Fokus auf die Trainerausbildung legen.

Das Junior Team steht dabei weiterhin in engem und regelmäßigem Austausch mit GPS, um die Partnerschaft über die bestehenden Programme hinaus weiterzuentwickeln. Wichtiges Ziel bleibt, den talentiertesten Kindern einen Weg in den professionellen Fußball aufzuzeigen. „Die Partnerschaft mit GPS hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt“, so Rudolf Vidal, US-Geschäftsführer des FC Bayern. „Wir sind im Jahr 2014 mit unserer Jugendkooperation gestartet, um das Fußball-Wachstum in den USA zu fördern. Daher freuen wir uns, dass wir auch künftig vielen jungen Spielern in ganz Nordamerika unsere Philosophie näher bringen können.“

Joseph Bradley, CEO von GPS, sagte: „FC Bayerns Junior Team hat eine Vielzahl von Weltklassespielern hervorgebracht. Die Ausbildung der Trainer und jungen Spieler in diesem Programm ist einzigartig und eröffnet sehr gute Möglichkeiten. So wurden bereits acht junge Spieler zu Trainings nach Deutschland eingeladen, um mit den Jugendmannschaften des FC Bayern zu trainieren.“ (schm/jais)

