vor 8 Min.

Vollgas am Windsberg

Mehr als 100 Moto-Cross-Piloten werden am kommenden Wochenende auf dem Windsberg an den Start gehen.

Lauf der ADAC-Südbayern-Serie

Am 14. und 15. September findet am Windsberg der sechste Lauf zur Motocross-Meisterschaft der ADAC-Südbayern-Serie statt.

Dabei werden mehr als 100 Motocrosser verschiedener Altersgruppen vertreten sein. Angefangen mit den Schülerklassen für Sechs- bis Neunjährige (50 ccm), den Acht- bis Zwölfjährigen (65 ccm), über die erfahrenen MX Clubsportklassen bis zum MX Ladies Cup. Jeder Teilnehmer muss auf dem 1,6 Kilometer langen Kurs am Pflichttraining teilnehmen, bevor er im Wertungslauf um einen Platz auf dem Podest kämpften darf.

Mit am Start werden auch wieder die schnellen Piloten des Marktoffinger Motorsportvereins sein. Einer der Fahrer ist Werner Döbler aus Alerheim, der schon 2018 in der Meisterschaft dabei war. Daneben starten noch der siebenjährige Paul Hudelmaier aus Bopfingen in der 50-ccm-Klasse, sowie Lucas Langenmaier (9) aus Offingen in der 65er-Klasse als Fahrer für den MC Windsberg. (rru)

