00:03 Uhr

Wemding deklassiert Laub im Derby

Klarer 7:1-Auswärtssieg. Deiningen bleibt nach 4:1-Erfolg in Flotzheim an der Tabellenspitze

TSV Mönchsdeggingen – TSV Monheim 2:2 (0:1). – Früh gingen die Gäste in Front, als der durchgebrochene Dominik Burkhardt sicher zum 0:1 vollstreckte (3.). Felbinger köpfte für die spielstarken Gäste freistehend übers Tor (31.), gegenüber landete Maiers Freistoß an der Latte und Meyer zielte im Nachschuss drüber (42.). Tim Göttlers „Hammer“ aus 25 Metern in den Winkel brachte das 1:1 (49.) gleich nach der Pause. Die Gäste gaben nun wieder den Ton an, doch Schwarz schoss knapp vorbei (59.). Überraschend daher das 2:1 durch Sven Mecko nach schönem Doppelpass mit Wurm (74.). Gegen die ersatzgeschwächte Heimelf gelang Lukas Felbinger in der Nachspielzeit per Kopf das verdiente 2:2.

Tore 0:1 Dominik Burkhardt (3.), 1:1 Tim Göttler (48.), 2:1 Sven Mecko (76.), 2:2 Lukas Felbinger (90.+3). Zuschauer 100.

SpVgg Ederheim – SV Hausen/Schopflohe 2:1 (0:1). – Den Gästen unterlief zu Beginn beinahe ein Eigentor (5.), gegenüber zog Deibler knapp drüber (17.). Marius Schreitmiller köpfte einen weiten Ball zum 0:1 ein (42.), ehe Zöllners Fernschuss auf dem Hausener Tordach landete (43.). Gleich nach dem Wechsel köpfte Pompe an die Latte und Patrick Schabert staubte zum 1:1 ab (47.). Pompe setzte Zöllners Freistoß per Flugkopfball ebenso an den Pfosten (60.) wie Deibler seinen abgefälschten Kopfstoß (65.). Die Heimelf wurde nun stärker und sicherte sich einen hart umkämpften Sieg, als Christoph Kolitsch einen Strafstoß zum 2:1 verwandelte (77.).

Tore 0:1 Marius Schreitmiller (42.), 1:1 Patrick Schabert (47.), 2:1 Christoph Kolitsch (77., Strafstoß). Zuschauer 90.

Lauber SV – TSV Wemding 1:7 (1:3). – Die spielstarken Gäste übernahmen sofort das Kommando und sorgten durch zwei schnelle Tore von Florian Veit und Manuel Fensterer für das frühe 0:2 (6./8.). Laub besaß Konterchancen durch Baumann und Dannemann, doch Cedric Schweiger schob zum 0:3 ein (29.). Die Heimelf kam nun besser ins Spiel, erspielte sich Chancen und Florian Fackler verkürzte auf 1:3 (35.). Nach dem Wechsel agierte Wemding wieder überlegen, ein Eigentor (54.) und Florian Veit nach schöner Einzelleistung (56.) sorgten für das 1:5. Danach verflachte die Partie, die der Gast jederzeit kontrollierte. Cedric Schweiger und Florian Veit erhöhten in der Schlussphase zum 1:7-Endstand.

Tore 0:1 Florian Veit (6.), 0:2 Manuel Fensterer (8.), 0:3 Cedric Schweiger (29.), 1:3 Florian Fackler (35.), 1:4 Eigentor (52.), 1:5 Florian Veit (54.), 1:6 Cedric Schweiger (85.), 1:7 Florian Veit (87.). Zuschauer 250.

TSV Wolferstadt – SV Niederhofen/Ehingen 1:1 (0:1). – Die Heimelf begann gut, doch Michael Meyr gelang mit einer sehenswerten Volleyabnahme das 0:1 (6.). Nun dominierte der Gast und Tormann Weiß hielt sein Team mit tollen Paraden im Spiel. Im zweiten Durchgang kam Wolferstadt besser ins Spiel. Doch Reicherzers Freistoß landete an der Latte und ein Strafstoß blieb verwehrt. Ein zweifelhafter Handelfmeter, den Kevin Reicherzer verwandelte, brachte dann doch noch den 1:1-Ausgleich (76.).

Tore 0:1 Michael Meyr (6.), 1:1 Kevin Reicherzer (76., Handelfmeter). Zuschauer 120.

FSV Flotzheim/Fünfstetten – SpVgg Deiningen 1:4 (1:1). – Die Gäste präsentierten sich gut organisiert und Tim Betzler erzielte per Kopf das frühe 0:1 (7.). Doch als die Heimelf stärker wurde, traf Elion Shala per Foulelfmeter zum 1:1 (25.). Deiningens Kempter und Dinkelmeier verpassten die Führung ebenso wie Knechtel und Leinfelder für Flotzheim. Als FSV-Akteur Söllner gleich nach der Pause „Rot“ sah (47.), nutzte Michael Jais dies wenig später zum 1:2 (51.). Trotz guten Pressings der Gastgeber erhöhte Deiningen in der Schlussphase durch Peter Gerstmeier (89.) und Timo Dinkelmeier (90.) zum 1:4-Schlussstand.

Tore 0:1 Tim Betzler (7.), 1:1 Elion Shala (25., Foulelfmeter), 1:2 Michael Jais (51.), 1:3 Peter Gerstmeier (89.), 1:4 Timo Dinkelmeier (90.). Zuschauer 150.

Sportclub D.L.P. – SG FSV Buchdorf/Daiting 3:1 (0:1). – Der Gast besaß frühe Chancen durch Kaiser und Eidner (2./5.), folgerichtig traf Marco Rößner nach schönem Zuspiel zum 0:1 (8.). Gegenüber parierte Tormann Schwertberger Heinzes Freistoß (26.).

Nach Wiederbeginn vereitelte der gute Heimkeeper Wurm eine Doppelchance (51.), ehe Pascal Heinzes überlegter Flachschuss das 1:1 brachte (53.) und Christoph Ulrich per Foulelfmeter zum 2:1 traf (58.). Nach Flanke erhöhte Thomas Relovsy mit druckvollem Kopfstoß auf 3:1 (65.). Die Gäste besaßen insgesamt mehr Spielanteile und Torszenen, vergaben jedoch auch ihre letzten Chancen von Kastner und Mödinger. (aku)

Tore 0:1 Marco Rößner (8.), 1:1 Pascal Heinze (53.), 2:1 Christoph Ulrich (58., Foulelfmeter), 3:1 Thomas Relovsky (65.). Zuschauer 100.

