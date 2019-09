00:04 Uhr

Wemding gewinnt das Gipfeltreffen

Der Spitzenreiter muss beim 2:0-Sieg in Deiningen bis zum Schluss kämpfen

Von Toni Kutscherauer

(0:2). – Die Gäste siegten aufgrund ihrer Effektivität. Die erste Heimchance besaß Eber mit einem Lattentreffer (7.), die Nachschüsse von Seitz und Leberle blieben erfolglos. Gegenüber verwandelte Stefan Wurm einen Handelfmeter zum 0:1 (9.). Nach verteiltem Spiel köpfte Christian Turzer zum 0:2-Pausenstand ein (45.). Trotz der roten Karte für SVS-Akteur Eber (67.) besaßen die Gastgeber noch Chancen durch Leberle und Schwab, doch ein Tor gelang nicht mehr.

Tore 0:1 Stefan Wurm (9., Handelfmeter), 0:2 Christian Turzer (45.). Zuschauer 100.

SG Munzinger SV/FC Birkhausen – Sportclub D.L.P. 4:2 (0:1). – Die Gäste und gingen nach einem tollem Spielzug durch Thomas Stippler mit 0:1 in Front (23.). Heimkeeper Röttinger rettete gegen Heinze (42.). Nach dem Wechsel traf Jonas Rauwolf im Nachschuss zum 1:1 (53.) und Tobias Grimmeisen gelang per Foulelfmeter das 2:1 (66.). Nach Chancen auf beiden Seiten glich Pascal Heinze mit Foulelfmeter zum 2:2 aus (84.). Am Ende kam die Heimelf durch einen Doppelschlag von Tobias Grimmeisen (89.) und Christian Westphal (90.+1) zum glücklichen 4:2-Sieg.

Tore 0:1 Thomas Stippler (23.), 1:1 Jonas Rauwolf (53.), 2:1 Tobias Grimmeisen (66., Foulelfmeter), 2:2 Pascal Heinze (84., Foulelfmeter), 3:2 Tobias Grimmeisen (89.), 4:2 Christian Westphal (90.+1). Zuschauer 100.

SpVgg Deiningen – TSV Wemding 0:2 (0:1). – Im ersten Durchgang besaß der Favorit ein Chancenplus, kam aber nur durch Luderschmids fragwürdigen Foulelfmeter zum 0:1 (18.). Nach dem Wechsel und Gelb-rot für Wemdings Schweiger (59.) besaß Deiningen mehr Spielanteile und die besseren Aktionen. Doch Peter Gerstmeier (54./90.), Tim Betzler (70.), Philipp Betzler (74.), Robin Welchner (75.) und Michael Jais (83.) konnten ihre Chancen nicht verwerten. Wemding war nur mehr bei Standards gefährlich: Luderschmids Freistoß parierte Tormann Hahn klasse (73.), doch beim Foulelfmeter zum 0:2 von Manuel Fensterer war er machtlos.

Tore 0:1 Chris Luderschmid (18., Foulelfmeter), 0:2 Manuel Fensterer (90.+5, Foulelfmeter). Zuschauer 200.

Lauber SV – FSV Flotzheim/Fünfstetten 1:1 (1:1). – Den Gästen gelang nach einem Abwehrschnitzer durch Paul Hauk früh das 0:1 (8.). Gegenüber sorgten Dannemann und Baumann für Gefahr, bevor Philip Baumann einen Foulelfmeter zum 1:1 versenkte (20.). Maurer scheitere an Gästekeeper Scharr (43.) und nach der „Ampelkarte“ für Leinfelder (45.) besaß Laub in Überzahl mehr Szenen. Bei Facklers Pfostenschuss (71.) und vielen Anläufen war die Heimelf dem Sieg nahe, der jedoch nicht mehr gelingen wollte.

Tore 0:1 Paul Hauk (8.), 1:1 Philip Baumann (20., Foulelfmeter). Zuschauer 80.

TSV Monheim – SG FSV Buchdorf/Daiting 1:3 (0:2). – Jonas Hüttenhofers Befreiungsschlag von der Mittellinie brachte das schnelle 0:1 (2.), ehe Nikolai Kaster per Freistoß zum 0:2 traf (39.). Felbinger vergab in der umkämpften ersten Hälfte das 1:2 (44.), welches Patrick Henles abgefälschter Freistoß brachte (54.). Roßkopf vergab vom Elfmeterpunkt das 2:2 und ein Distanzschuss des TSV schien hinter der Linie. So machte Richard Eidner mit dem 1:3 aus 16 Metern den Sack zu (79.).

Tore 0:1 Jonas Hüttenhofer, 0:2 Nikolai Kastner (39.), 1.2 Patrick Henle (54.), 1:3 Richard Eidner (79.). Zuschauer 120.

SV Hausen/Schopflohe – SV Niederhofen/Ehingen 1:1 (1:1). – In der ausgeglichenen Partie gab es viele Chancen für beide Teams. Friedel und Reiber prüften Gästetormann Voglgsang. Nach Unstimmigkeiten in der Heimabwehr schob Manuel Kleemann zum 0:1 ein (22.). Per Flachschuss glich Marius Schreitmiller zum 1:1 aus (35.), bevor sein Freistoß an die Latte krachte (45.). Die Heimelf war näher am Sieg, doch Schreitmillers Ball wurde geklärt (71.) und Käser köpfte in die Hände von Voglgsang (90.+1).

Tore 0:1 Manuel Kleemann (22.), 1:1 Marius Schreitmiller (35.). Zuschauer 150.

SG Alerheim – SpVgg Ederheim 2:3 (0:1). – In der ereignisarmen ersten Hälfte blieben Chancen Mangelware, bis Christoph Kolitschs Ball an Freund und Feind vorbei zum 0:1 im Tor landete (43.). Erneut Kolitsch brachte den Gast mit einem sattem Schuss zum 0:2 (55.) und einem Elfmeter (66.) zum 0:3 auf die Siegerstraße. Im Gegenzug gelang Heuberger das 1:3 (68.) und Robert Zwölfer traf nach Ecke zum 2:3 (75.). Alerheim warf alles nach vorne, doch das 3:3 gelang nicht mehr.

Tore 0:1, 0:2 und 0:3 Christoph Kolitsch (43./55./66., Strafstoß), 1:3 Stefan Heuberger (68.), 2:3 Robert Zwölfer (75.). Zuschauer 100.

