vor 25 Min.

Zu viele Schwächen in der Abwehr

Athletik kassiert Heimniederlage

Das Spiel zwischen dem SC Athletik Nördlingen und der SpVgg Kaufbeuren begann sehr ausgeglichen und so hatten in den ersten Minuten beide Mannschaften die Gelegenheit zur Führung. Nach 17 Minuten konnte SCA-lerin Theresa Gnugesser nur mit einem Foul im gegnerischen Strafraum gestoppt werden. Den Strafstoß verwandelte Pauline Wünsch zur 1:0-Führung.

Doch die Antwort der Gäste aus dem Allgäu ließ nicht lange auf sich warten, denn ein Freistoß aus 35 Metern landete zum 1:1 im Tor der Gastgeberinnen. In der 28. Minute verhalfen dann die SCA-Frauen der Kaufbeurer Elf ungewollt zur Führung, als ein nicht sauber geklärter Ball im eigenen Kasten landete. Kurz vor der Halbzeit dann der Ausgleich für die Gastgeberinnen, als auch auf der anderen Seite ein Klärungsversuch der Kaufbeurer Abwehrspielerin im eigenen Tor landete.

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit führte ein Abstimmungsfehler zwischen der Nördlinger Abwehrreihe und der herausgelaufenen Torfrau zu einem Elfmeter für die Gäste, der zum 2:3 verwandelt wurde. Zehn Minuten später dann die Vorentscheidung: Ein abgeprallter Ball wurde erneut nicht sauber geklärt und die gegnerischen Mannschaft traf zum 2:4.

Am kommenden Wochenende geht es für den SC Athletik Nördlingen zum TSV Pfersee Augsburg. Anpfiff ist am Sonntag um 13 Uhr in Augsburg. (sro)

