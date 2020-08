vor 39 Min.

Zwei Rieser Teams in Torschusslaune

Holzkirchen siegt im ersten Vorbereitungsspiel mit 7:1, Reimlingen sogar mit 9:0

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fanden die ersten Vorbereitungsspiele statt. Eine klare Angelegenheit war dabei das Spiel des Kreisligisten FSV Marktoffingen gegen den Bezirksligisten SV Holzkirchen. Die Gäste führten zur Pause durch die Tore von Matthias Eichberger (5.), Philipp Buser (19./45.) und Stefan Neuwirt (35.) bereits 4:1. Tobias Stelzle gelang zwischendurch das 1:1 (6.). In der zweiten Hälfte schraubten Jörg Strauß (47.), Joshua Zwickel (50.) und Dominik Rau (67.) das Ergebnis auf 1:7.

Der Sportclub D.L.P. gewann gegen den BC Huisheim 3:2. Marco Schwarz brachte die Rieser nach 18 Minuten in Führung, doch innerhalb von drei Minuten drehten Andreas Hirschbeck und Thomas Rupprecht die Partie (51./54.) Doch auch der Heimelf gelang ein Doppelschlag zum 3:2-Sieg: Pascal Heinze und Christian Weingärtner waren die Torschützen (74./78.).

Die SG Munzinger SV/FC Birkhausen unterlag dem Kreisliga-Spitzenreiter FSV Reimlingen 0:9. In der 25. Minute brachte Hannes Maletzke den FSV in Führung, nur sechs Minuten später erhöhte Dominik Kohnle auf 2:0. Kurz vor Seitenwechsel unterlief Benjamin Traber ein Eigentor. In der zweiten Hälfte schraubten Sebastian Engel (3), Kohnle (2) und Nicolas Gebele das Ergebnis nach oben.

0:3-Rückstand in der Schlussphase wettgemacht

Der TSV Wolferstadt lag gegen den SC Polsingen bereits 0:3 in Rückstand. Aaron Schmutterer hatte dreimal ins Schwarze getroffen. Doch mit einer starken Schlussviertelstunde erreichte die Heimelf durch Treffer von Marco Stahl (76.), Holger Mück (81.) und einem SC-Eigentor von Lukas Schmutterer (88.) noch ein 3:3. Der SC Tapfheim feierte gegen die FSG Mündling-Sulzdorf einen Last-Minute-Sieg: Fabian Weißenburger hatte den SCT nach 13 Minuten in Führung gebracht, Stefan Fischer gelang bereits zehn Minuten später der Ausgleich. In der 86. Minute kassierten die Gäste eine Ampelkarte (Anton Ziegelmeier). Diese Überzahl nutzen die Gastgeber in der 89. Minute mit dem 2:1-Siegtreffer durch Markus Prügel. (jais)

Weitere Ergebnisse: SSV Höch-städt – SG Reisensburg-Leinheim 0:4, SC Unterliezheim – TV Gundelfingen 1:0, TSV Bäumenheim – DJK Stotzard 1:4.

