Zweite Niederlage für die TSV-Zweite

Gegen Memmingen war für die Nördlinger Korbjäger mehr drin

Bezirksliga Männer: TSV Nördlingen II – TV Memmingen II 62:69. – Nach der unnötigen Auftaktniederlage in Diedorf hatte die TSV-Zweite ihr erstes Heimspiel zu bestreiten. Es entwickelte sich zu Beginn ein zähes Spiel, das nach sechs ausgeglichenen Minuten erst 6:6 stand und vor allem durch Fehlwürfe sowie Ballverluste auf beiden Seiten geprägt war. Der Rest der ersten Hälfte verlief in mehreren Wellen. Memmingen zog immer wieder davon, während Nördlingen sich stets herankämpfte, bis es schließlich mit einem Rückstand von 29:34 in die Halbzeit ging. Nach der Pause erwischten die Gäste den besseren Start und bauten die Führung schnell auf über zehn Punkte aus. Dieses Polster konnten sie bis zwei Minuten vor Schluss verteidigen. Doch die Entscheidung war noch nicht gefallen. Innerhalb einer Minute verkürzten die Nördlinger einen Elf-Punkte Rückstand auf vier Zähler und es waren noch mehr als 30 Sekunden zu spielen. Danach blieben die Gäste jedoch an der Freiwurflinie cool und die Nördlinger konnten das Spiel nicht mehr drehen. Positiv stimmt, dass alle Spieler punkten konnten, wobei mehr als die Hälfte aller Nördlinger Punkte von den fünf Youngstern erzielt wurden.

TSV Nördlingen II Andreas Ruf (4 Punkte), Münzinger (5), Leo Schwarzenberger (13), Kluger (6), Schröpel (7), Hecht (2), Hungbauer (4), Geyer (9), Florian Ruf (9), Pollithy (2)

Bezirksklasse Nord Männer: TSV Neuburg – TSV Nördlingen III 53:106. – Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (19:23) zog die dritte Herrenmannschaft, gecoacht von Spielertrainer Oliver Hirsch, im zweiten Spielabschnitt davon. Immer wieder überwand man die gegnerische Verteidigung und konnte mit Schnellangriffen punkten. Dabei erlaubte man bis zum Halbzeitstand von 28:54 dem Gegner durch gute Verteidigung in diesem Viertel nur neun Punkte. In der zweiten Hälfte konnten alle Spieler gleichmäßig eingesetzt werden, ohne dass ein Leistungsabfall zu erkennen war. So gelang es, sowohl die jüngeren U18-Spieler Max Scherer, Moritz Eber und Noah Grübl, als auch die beiden Neulinge Julian Ruf und Dominic Rohm gut einzubinden. Die Ausgeglichenheit der Mannschaft wird auch dadurch deutlich, dass alle Spieler Punkte erzielen konnten und kein Topscorer das Geschehen dominierte. Am Ende kamen sechs Spieler auf eine zweistellige Punktausbeute. (msc)

TSV Nördlingen III Max Scherer (10 Punkte), Moritz Eber (10), Leo Schwarzenberger (16), Tim Riedelsheimer (9), Noah Grübl (6), Dominic Rohm (8), Florian Ruf (14), Johannes Kling (6), Julian Ruf (14), Oliver Hirsch (13)

