vor 24 Min.

Zweiter Anlauf

Wichtige Abstiegsduelle nach den Spielausfällen am letzten Wochenende

Am 22. Spieltag der Bezirksliga Nord sind von den sieben letzten Mannschaften vier im direkten Vergleich zugange. Es sind dies der SC Altenmünster (Platz zehn) gegen den TSV Nördlingen II (11.) am Samstag um 15 Uhr und der SV Donaumünster-Erlingshofen (15.) gegen den SV Holzkirchen (12.) am Sonntag ebenfalls um 15 Uhr.

Nördlingens Trainer Andreas Langer hatte vor einer Woche vor dem dann ausgefallenen Spiel gegen Thannhausen größere Personalsorgen als nun: Michael Meir und Adrian Stimpfle hätten da noch nicht spielen können, doch nun gehören beide zum Aufgebot; Meir kann sich sogar Hoffnungen auf einen Einsatz in der Startelf machen. Christian Böhm steht ebenso zur Verfügung wie Mario Bortolazzi, der seinen Master macht und hier schulisch gefordert ist. Die Chancen, dass Mittelfeldspieler Moritz Taglieber spielt, stehen 50:50; er hat Probleme mit der Patellasehne. Stürmer Tobias Stelzle wurde inzwischen in Augsburg operiert; jetzt hofft er, dass der lädierte Knorpel wieder wird. „Wir streben mindestens einen Punkt an, ein Sieg zum Start in die Frühjahrsrunde wäre optimal“, meint TSV-Trainer Langer.

Der SC Altenmünster, der 17 seiner 28 Punkte bei Heimspielen erreicht hat, verlor zuletzt beim Spitzenreiter FC Ehekirchen 0:3. Doch der Aufstiegsanwärter tat sich 75 Minuten lang sehr schwer, um die Punkte im heimischen Stadion zu behalten. Die Gäste hielten bis zum Führungstreffer mit, ein Punkt schien keine Illusion zu sein. Die Mannschaft aus dem Landkreis Augsburg liegt vier Punkte vor dem TSV Nördlingen, der das Hinspiel mit 2:0 für sich entschied. Trainer ist Goran Boric, der mit Fahad Barakzaie (zehn Tore), Dominik Osterhoff, Aldin Kahrimanovic (beide sechs) und Patrik Pecher (fünf) einige torgefährliche Spieler in seinen Reihen hat.

Die hat auch der sonntägliche Gegner des SV Holzkirchen, der SV Donaumünster-Erlingshofen, der mit erst 13 Punkten fast schon abgeschlagen ist. Jürgen Sorg und Achim Schreiber sind mit je neun Toren das treffsichere Duo beim Landkreisrivalen, der noch bis Saisonende von Ewald Gebauer trainiert wird. Wenn der Gegner Tabellenvorletzter ist und schon nach sechs Minuten in Unterzahl gerät, sollte eine Mannschaft von der Qualität des TSV Meitingen eigentlich einen klaren Sieg einfahren. Doch die Schützlinge von Trainer Paolo Mavros schienen am vergangenen Spieltag die Angelegenheit im Spaziergang erledigen zu wollen. Kein Wunder, dass sich weder Mavros noch Abteilungsleiter Torsten Vrazic nach dem Schlusspfiff über den mit Müh und Not errungenen 1:0-Sieg über den SV Donaumünster-Erlingshofen freuen konnten.

Von einem Schlüsselspiel spricht Holzkirchens Trainer Sener Sahin: „Wir müssen gewinnen, um wichtige Punkte im Abstiegskampf zu holen. Für Donaumünster ist es die letzte Chance, die müssen sogar voll auf Risiko gehen. Eine Niederlage für die wäre angesichts der Tabellensituation ein k.o., ein Unentschieden würde sie nicht weiterbringen.“ Er erinnert daran, dass Donaumünster eine Kämpfermannschaft ist. „Wir müssen alles aus uns rausholen und dürfen uns keine unnötigen Fehler erlauben. Wir müssen halt auch mal vor dem Tor cool bleiben und mal eine unserer Chancen auch nützen“, meint der SVH-Übungsleiter, der auf Kapitän Armin Rau verzichten muss, der am Dienstag nur Lauftraining absolvierte. Fragezeichen stehen zudem hinter den Einsätzen von Marcel Köhnlein und Stefan Neuwirt. Im Hinspiel trennte man sich 1:1. (jais)

