Joachim Grandy und Anna Schön regieren die Altschützen Amerdingen

Eine Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft und die Königsketten haben die Altschützen Amerdingen vergeben. Schützenkönig wird Joachim Grandy mit knappem Vorsprung.

Nach zweijähriger coronabedingter Terminverschiebung haben die Altschützen Amerdingen wieder ihre Generalversammlung abgehalten. Schützenmeister Martin Fürst durfte dabei eine sehr erfreuliche Ehrung vornehmen: Anton Keiß wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft eine Urkunde und ein Präsentkorb überreicht.

Im Anschluss an die Generalversammlung fand die Proklamation der neuen Meister und Könige statt. Das Königsschießen war gut besucht, insgesamt waren 30 Schützen am Start, davon sieben Jugendliche. Die Vereinsmeisterschaft ging zum wiederholten Mal an Kathrin Starz mit einem Durchschnitt von 372,9 Ringen, gefolgt von Martin Fürst (371) und Michaela Starz (360,7). Bei der Jungend ging der Titel an Mark Stegat mit einem Durchschnitt von 314,4 Ringen vor Anna Schön (297,5) und Philipp Grandy (288,3).

Den Ludwig-Reitschuster-Wanderpokal sicherte sich Joachim Grandy mit einem 38,2-Teiler, vor Martin Fürst (71,4-Teiler) und Philipp Starz (97,5-Teiler). Philipp Grandy gewann den Gerstmayr-Reisen-Wanderpokal der Jugend mit einem 98,1-Teiler und verwies Anna Schön (127,4-Teiler) und Nathanael Mayr (235,3-Teielr) auf die Plätze zwei und drei. In der Wertung „Blattl des Jahres“ lag Martin Fürst mit einem 8,8-Teiler auf Platz eins vor Andreas Fürst (9,2-Teiler) und Philipp Grandy (10,3-Teiler).

Amerdingens Schützenkönig Grandy hat nur 2,5-Teiler Vorsprung

Anna Schön wurde Jugendkönigin mit einem 58,4-Teiler. Gabriel Peiro-Wesp wurde Zweiter (67,3-Teiler), Philipp Grandy belegte Platz drei (70,9-Teiler).

Bei den Erwachsenen sicherte sich Joachim Grandy mit einem 47,3-Teiler die Königswürde, knapp vor Georg Kapfer auf Platz zwei (49,8-Teiler) und Philipp Starz auf Platz drei (60,2-Teiler). (AZ)

