Angels-Coach verlässt Nördlingen nach nur einer Saison

Nach der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte verlässt der lettische Nationaltrainer Matīss Rožlapa die Angels. Das teilt der Verein mit. Wohin Rožlapa geht.

Entgegen aller Erwartungen verlässt Angels-Headcoach Matīss Rožlapa den Bundesligastandort Nördlingen mit einer Silbermedaille im Gepäck und heuert beim Ligakonkurrenten aus Saarlouis an, teilen die Nördlinger Angels am Freitagmittag mit. Damit geht es für Rozlapa zu jenem Verein, gegen den der Verein sich vor wenigen Wochen ebendiese Silbemedaille sicherte.

„Wir sind sehr enttäuscht über die Entscheidung von Matīss, Nördlingen nach nur einer Saison wieder zu verlassen. Eigentlich hatte man sich auf eine mehrjährige Zusammenarbeit committet, mit dem Ziel, den Basketballstandort Nördlingen gemeinsam zu entwickeln“, kommentiert der sportliche Leiter Martin Fürleger den Abgang seines Cheftrainers. „Das ist bei der Planung für die kommende Saison zweifelsohne ein Rückschlag, aber wir nehmen auch diese Herausforderung an. Trotzdem wünsche ich Matīss für seine Zukunft viel Erfolg“.

Unterdessen laufe die Suche nach einem neuen Trainer für die siebzehnte Bundesligasaison der Angels in Folge. „Wir wollen und werden einen Coach finden, der die Idee und die Identität des Nördlinger Basketballs weiterträgt“, ergänzt Kurt Wittmann, langjähriger Teamchef des Vereins und ständiger Unterstützer seiner Kollegen. Sie seien positiv gestimmt, "dass wir spätestens Ende der nächsten Woche einen neuen Coach haben werden. Einen Coach, der junge Spielerinnen fördert und sie an das Bundesliganiveau heranführt und damit den erfolgreichen Basketball der vergangenen Saison in seiner Art und Weise fortführt“.

Rožlapa ist Assistenz-Trainer der lettischen Frauennationalmannschaft, schloss mit den Angels am Ende der Saison auf dem fünften Platz der Deutschen Meisterschaft ab, kürte die Leistung des Teams mit der Silbermedaille im Pokalwettbewerb und schrammte nur ganz knapp an Gold vorbei. Dieser Erfolg war ihm offenbar nicht genug, teilt der Verein mit, er habe seinen Weggang mit einer wirtschaftlich und sportlich attraktiveren Perspektive seines neuen Vereins begründet.

Die Eigner Angels Nördlingen dankenMatīss Rožlapa für seine Arbeit und wünschen ihm bei dem neuen Verein seiner Wahl ein glückliches Händchen. (AZ)

