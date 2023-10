Basketball

vor 33 Min.

Angels entgeht Sieg in Leverkusen in letzter Sekunde

Plus Einen engagierten, aber letztlich nicht erfolgreichen Auftritt zeigen die Nördlinger Basketballerinnen in Leverkusen. Am Dienstag wartet die nächste Aufgabe.

Von Thomas Lambertz Artikel anhören Shape

Die Eigner Angels aus Nördlingen verlieren zum Auftakt in ihre 16. Bundesligasaison ein erwartet enges Spiel bei den Aufsteigerinnen von Orthomol Wings Leverkusen mit 64:65 (39:34). Dabei mussten sich die Nördlinger Basketballerinnnen erst mit der letzten Aktion den Gastgeberinnen beugen.

Vorausgegangen waren spannende 40 Minuten aufregender Basketballsport, der aus Nördlinger Sicht mit Enija Viksne und Nicole Brochlitz die zwei jüngsten Angel mit großem Herzen, toller Spielübersicht und höchster Effizienz präsentierte. Dazu eine nimmermüde, nie aufgebende Erika Davenport, die das verletzungsbedingte Fehlen von Danny McCray beinahe, aber eben nicht ganz vergessen machen konnte. Hinzu kam ein selbstkritischer Coach Matiss Rozlapa, der mit einer nicht genommenen Auszeit in der Crunchtime in der 32. Minute hadert. Zum Nördlinger Spiel gehören aber auch 18 Ballverluste, die in der Halbzeit verloren gegangene Reboundüberlegenheit, eine schwache Freiwurfquote von lediglich 33 Prozent bei zwei Treffern aus sechs Versuchen und ein Leverkusener Aufsteiger, der vor voller Halle den größeren Siegeshunger und das größere Team (in Zentimeter und Spieleranzahl) hatte. Statistiken, die den Ausgang eines Basketballspiels maßgeblich bestimmen. Ballverluste, Freiwurfquote und Reboundverhalten müssen am Dienstagnachmittag (17 Uhr) beim Heimspiel gegen den Deutschen Vizemeister, TK Hannover, verbessert werden, will man nicht unter die Räder kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .