Basketball-Bundesliga

19:20 Uhr

Nördlinger Angels bestätigen ihren Ruf: Spektakel der Liga

So sehr sich die Eigner Angels auch streckten – nach einer tollen Offensivleistung mussten die Nördlingerinnen in Göttingen erneut eine Auswärtsniederlage nach Verlängerung einstecken.

Plus Die Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen führen beim Spiel in Göttingen mehrfach. Doch dann wird Meg Wilson verletzt und es kommt die Verlängerung.

Von Kurt Wittmann

Die Eigner Angels bestätigen ihren Ruf als Spektakel und Drama-Queens der Liga. Wie schon in Hannover können die Nördling-erinnen am Sonntagnachmittag ihre gute, streckenweise exzellente Auswärts-Vorstellung nicht krönen und lassen bei der 85:87-Niederlage nach Verlängerung die Tabellenpunkte in Göttingen.

