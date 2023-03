Nördlinger Basketballjugend verliert mit einem Punkt Unterschied

Die Nördlinger U10 hat sich ein spannendes Duell mit der BG Leitershofen/Stadtbergen geliefert. Das bessere Ende gab es aber in der Partie gegen Donauwörth.

Zweimal traten kürzlich die U10-Basketballer und Basketballerinnen des TSV Nördlingen an, beide Spiele gewannen die Kinder. Die Partie gegen den VSC Donauwörth begann mit einer starken Leistung der Nördlinger Kinder, die schnell in Führung gingen und diese im weiteren Spielverlauf ausbauen konnten.

Die Donauwörther Spieler/-innen hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und konnten den Nördlinger Vorsprung nicht aufholen. Trotz ihrer Bemühungen, insbesondere einer Spielerin, die fleißig Punkte sammelte, gelang es ihnen nicht, das Spiel zu drehen.

Gute Leistung des TSV gegen Donauwörth

Die Nördlinger Spieler/-innen zeigten durch die Bank eine gute Leistung und bewiesen ihre Fähigkeiten im Umgang mit dem Ball. Sie arbeiteten gut als Team zusammen, und auch der Ausfall einer verletzten Spielerin nach der ersten Halbzeit konnte gut weggesteckt und viele erfolgreiche Würfe erzielt werden.

Die Stimmung in der Halle war großartig. Die Zuschauer feuerten beide Mannschaften lautstark an und genossen das Spiel. Insgesamt war es ein erfolgreicher Tag für das Nördlinger Team, das gezeigt hat, dass es eine starke Mannschaft ist und mit einem verdienten Sieg nach Hause fuhr.

Es spielten: Ahne David (4 Punkte), Frank Jakob (6), Gaugler Maximilian (14), Haag Leopold (8), Hefele Lukas (8), Hennig Freya, Jonetzko Luca (15), Koch Klara, Rudolph Kai (4), Schneider Jakob (17)

Im Spiel gegen den Tabellenführer BG Leitershofen/Stadtbergen hatten sich die Nördlinger viel vorgenommen und dafür auch in den vergangenen Wochen viel trainiert. Im ersten Viertel begannen die Nördlinger voll konzentriert, spielten schnell, passten gut und konnten sich gegen den überraschten Gegner mit 14:6 etwas absetzen. Im folgenden zweiten Viertel öffnete der TSV dem Tabellenführer leider wieder die Tür, da trotz gutem Zusammenspiel und vielen Korbaktionen der Ball nicht durch den Ring fliegen wollte und die Leitershofener somit Punkt für Punkt den Anschluss herstellen konnten.

Spannendes Spiel der Nördlinger gegen Leitershofen/Stadtbergen

Nach der Pause drehten die Nördlinger aber auf und bauten ihren arg zusammengeschmolzenen Vorsprung durch gute Verteidigungsarbeit auf zehn Punkte aus und brachten damit die Halle zum Kochen, ein unerwarteter Sieg stand in greifbarer Nähe. Im dramatischen letzten Viertel schafften es die Nördlinger nicht, sich selbst zu belohnen. Obwohl sie immer wieder zum Korb kamen, klappte es einfach nicht mit dem Abschluss und mehrere in Folge getroffene Drei-Punkte-Würfe brachten die Leitershofener kurz vor Schluss das erste Mal in Führung.

Als das Nördlinger Team dann noch mal den Führungswechsel schaffte, tobte die Halle. Doch Leitershofen konterte gleich wieder und lag 30 Sekunden vor Schluss mit einem Punkt vorne. Den letzten Angriff der Nördlinger konnten die Gegner mit letzter Kraft verteidigen und sich so den knappen 51:50-Sieg sichern. (AZ)

Es spielten: Ahne David (4 Punkte), Frank Jakob (1), Haag Leopold (12), Hennig Freya, Jonetzko Luca (5), Lichtenstern Matthis (3), Rudolph Kai, Schneider Jakob (10), Gaugler Maximilian (5), Hefele Lucas (6) und Koch Klara (4)