Basketball

16:30 Uhr

Nördlinger Korbjäger stellen das Freibier kalt

Oft nur mit Fouls, wie hier an Max Scherer beim Korbwurf, waren die Nördlinger Basketballer in dieser Saison in der Offensive zu stoppen. Am Samstag können sie Meisterschaft und Aufstieg perfekt machen.

Plus Im Falle eines Nördlinger Heimsiegs gegen den Verfolger München Basket stünde der Wiederaufstieg in die 1. Regionalliga fest. Dann soll in der Halle ordentlich gefeiert werden.

Von Max Scherer

Am Samstagabend um 19 Uhr haben die Regionalliga-Basketballer des TSV 1861 Nördlingen die Chance auf den ersten Aufstieg seit dem Jahr 2017. Nach zwei Jahren der Corona-Pandemie mit zahlreichen Spielen ohne Zuschauer soll in der traditionsreichen Mehrzweckhalle mit den Fans ein einzigartiges Basketballfest gefeiert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen