Holpriger Start, erfolgreiches Ende für die Nördlinger Basketballer

Plus Die Herren des TSV Nördlingen spielen in der Hermann-Keßler-Halle gegen den TV Augsburg. Die Fans können erstmals im Livestream mitfiebern.

Auch dem TV Augsburg gelingt es nicht, die Nördlinger Regionalliga-Basketballer zu bezwingen. Dank eines 89:58-Heimerfolgs verteidigen die Rieser ihre Tabellenführung. Nach einem schwachen Start gelingt es dem Team von Mohammed Hajjar, mit einem starken Lauf im zweiten Spielabschnitt davonzuziehen und die Führung zu einem letztlich ungefährdeten Sieg zu verwalten.