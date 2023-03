THG-Jungs fahren zum Basketball-Bezirksfinale

Einen schönen Erfolg bei "Jugend trainiert für Olympia" haben die Basketball-Jungs des THG gefeiert: Sie dürfen am Bezirksfinale teilnehmen – mit Heimvorteil.

"Jugend trainiert für Olympia" ist ein Schulsportwettbewerb, der vor über 50 Jahren ins Leben gerufen wurde und auch am Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen das Schulleben bereichert. Eine Sportart, in der die Jungen und Mädchen schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich an diesem Wettbewerb teilnehmen, ist Basketball; hier ist das THG sogar Stützpunktschule. In den vergangenen Jahren hat Imre Szittya etliche Mannschaften sogar bis ins Bundesfinale nach Berlin geführt. Nach seiner Verabschiedung aus dem Schuldienst hat die Betreuung der Schulmannschaften Basketball nun Oliver Hirsch übernommen.

Für die Jungen der Wettkampfklasse IV stand zunächst das Kreisfinale an, das in Nördlingen ausgetragen wurde. Gegner waren die Basketballer der Realschule Heilig Kreuz aus Donauwörth. In der ersten Halbzeit lieferten sich die Sportler ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach dem ersten Viertel lag Donauwörth noch mit 14:12 vorne, doch die Nördlinger erkämpften sich zur Halbzeit einen Führungswechsel und die 35:22-Halbzeitführung.

THG-Basketballer sichern sich Ticket für Bezirksfinale

In der zweiten Halbzeit konnten sich dann die THG-Jungen Korb für Korb mit ein paar gelungenen Fastbreaks und einer guten Verteidigungsarbeit absetzen, sodass sie nach dem dritten Viertel mit 55:26 in Führung lagen und das Spiel am Ende deutlich mit 71:35 gewannen. Mit diesem Ergebnis hat sich die Jungenmannschaft, bestehend aus Luis Aschenbrenner, Ivan Fekete, Markus Gazenbiller, Finn Hennig, Sebastian Lichtenstern, Kevin Martin, Niklas Weinig und Matthias Weiß, für die nächste Runde qualifiziert. Am 19. April geht es zum Bezirksfinale in eigener Halle, zu dem auch die Mädchen der Wettkampfklasse IV antreten. Sie haben sich direkt qualifiziert, da keine anderen Mädchenmannschaften in der Region gemeldet waren. (AZ)

