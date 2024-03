Basketball

Zukunft der Angels Nördlingen: Ein erster Schritt ist getan

Plus Hinsichtlich der Geldsorgen vor der nächsten Saison ist das Zwischenfazit positiv. Noch haben die Basketballerinnen aber ein gutes Stück zu gehen.

Von Maximilian Bosch

Vor dem Play-off-Spiel an diesem Donnerstag haben die Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen gute Nachrichten hinsichtlich der Finanzierung der neuen Saison zu vermelden. Knapp 22.000 Euro der bis 15. April mindestens benötigten 75.000 Euro sind schon beisammen, also fast ein Drittel. "Wir sind auf einem guten Weg", sagt der sportliche Leiter Martin Fürleger, noch ist aber die Rettung nicht in trockenen Tüchern.

Bekanntlich haben die Eigner Angels Nördlingen mit den neuen Auflagen der DBBL zu kämpfen, die in der kommenden Saison ein größeres Budget nötig machen. Allein um eine Lizenz für die kommende Saison zu bekommen, sind mindestens 75.000 Euro mehr im Jahresbudget nötig, perspektivisch brauchen die Angels sogar um die 120.000 Euro. Bisher haben die Basketballerinnen mit circa 300.000 Euro pro Jahr gearbeitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

