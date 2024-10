Champion der dreijährigen Hengste kommt aus Belzheim

Fandango Fabuloso heißt der neue Bayerische DSP-Champion der 3-Jährigen Hengste. Der Hengst aus der Zucht von Karl-Heinz Lanzinner aus Belzheim, abstammend von Fidertanz/Blue Hors Romanov wurde kurz danach auch Süddeutscher Vize-Champion und qualifizierte sich für das Bundeschampionat in Warendorf. Seine Schwester Fee von Finest/Romanov Blue Hors von der gleichen Mutter (ebenfalls aus der Zucht von Karl-Heinz Lanzinner) konnte dieses Jahr mit Michael Brauchle bei der Weltmeisterschaft der Vierspänner in Szilvasvarad in Ungarn die Silbermedaille holen.

