Bogenschützen visieren 50 Ziele rund um die Nördlinger Stadtmauer an

Das 8. Ringelpietz-Turnier der Traditionellen Bogenschützen Nördlingen findet am 3. und 4. Juni statt. Auch interessierte Anfänger können Pfeile fliegen lassen.

Die Nördlinger Altstadt und Umgebung sind am Wochenende vom 3. bis 4. Juni wieder Schauplatz des überregional bekannten Ringelpietz-Turniers der Nördlinger Traditionellen Bogenschützen. Die Veranstaltung findet bereits zum achten Mal statt und soll überwiegend den Spaß am gemeinsamen Bogensport in den Vordergrund rücken.

Etwa 300 Schützinnen und Schützen aus ganz Deutschland haben sich für das Kräftemessen angemeldet. Die Teilnehmer beweisen ihr Geschick in zwei getrennten Parcours mit insgesamt 50 Zielen. Dabei handelt es sich meistens um dreidimensionale Tier-Abbilder aus Kunststoff (3D-Tiere), die aus teilweise ausgefallenen Schusspositionen getroffen werden müssen. Für einen sicheren und reibungslosen Ablauf entlang der Strecke sorgen die Mitglieder der Traditionellen Bogenschützen.

Schießen für jedermann im Nördlinger Ochsenzwinger

Aufgrund der stadtnahen Umgebung kann es in diesem Zusammenhang für die Anwohner und Besucher rund um den Stadtgraben und im Bereich Eisplatz, Berger Wiese und Kornlach zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, die Schützen während des Turniers aus sicherer Entfernung anzufeuern.

Für Neugierige aller Altersklassen, die sich selbst einmal am Bogen probieren wollen, wird zudem im Ochsenzwinger Schießen für jedermann angeboten. Der Erlös aus den Einnahmen wird in diesem Jahr an die BRK-Bereitschaft Nördlingen gespendet. (AZ)