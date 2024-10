Bona-Lauf 2024: Sport und Inklusion Hand in Hand in Dillingen

Beim neunten Bona-Lauf in Dillingen an der Donau haben auch Läuferinnen und Läufer der SG-Handicap Nördlingen teilgenommen. Unter dem Motto „Gemeinsam laufen, Barrieren überwinden, Inklusion kennt keine Grenzen“ versammelten sich über 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ein starkes Zeichen für Solidarität und Gemeinschaft setzten.

Der Bona-Lauf wird seit Jahren vom St.-Bonaventura Gymnasium Dillingen in Kooperation mit der Stadt Dillingen und dem TV Dillingen organisiert. Ursprünglich ins Leben gerufen durch das P-Seminar des Gymnasiums, das sich als Ziel setzte, einen inklusiven Stadtlauf in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern zu gestalten, hat sich die Idee bewährt und ist zu einem festen Bestandteil des regionalen Sportkalenders geworden. Auch für den Integrativen Sportverein Nördlingen ist der Bona-Lauf ein absolutes Muss und so machten sich in diesem Jahr sieben Läufer sowie eine Läuferin gemeinsam mit ihren beiden Coaches auf in den Nachbarlandkreis.

Das sind die Ziele des Bona-Laufs in Dillingen

Der Bona-Lauf verfolgt mehrere wichtige Ziele. Hauptanliegen ist die Förderung der Inklusion, indem Menschen mit und ohne Behinderung die Möglichkeit haben, gemeinsam Seite an Seite Sport zu treiben. Damit auch wirklich alle mitmachen konnten, gab es vier Wettbewerbe, die Sportlerinnen und Sportler jeden Alters und mit unterschiedlichen Fähigkeiten ansprachen. Die Ministrecke (400 Meter) war für Kinder unter sechs Jahren und Menschen mit Behinderung aller Altersklassen. Der 1000-Meter-Lauf richtete sich an Läuferinnen und Läufer ab sechs bis einschließlich 15 Jahre sowie für Menschen mit Behinderung ab sechs Jahren. Beim Hobbylauf (fünf Kilometer) konnten Menschen mit und ohne Behinderung ab zehn Jahren teilnehmen; der Stadtlauf (zehn Kilometer) richtete sich an alle Läuferinnen und Läufer mit und ohne Behinderung ab zwölf Jahren.

Das Team des Integrativen Sportvereins SG-Handicap Nördlingen ging beim 1000-Meter-Lauf, auch Special Olympics Lauf genannt, an den Start und konnte in den unterschiedlichen Altersklassen hervorragende Platzierungen erzielen. Fünf Sportler belegten dabei den jeweils ersten Platz: Wilhelm Büttner in der Kategorie U20, Markus Protte in der Klasse M35, Werner Wiedemann in der Gruppe M50, Gerhard Enzelberger bei den Teilnehmern M55 und Kurt Weinmann in der Kategorie M60. In den Klassen M40 und M45 belegten Alexander Schön und Martin Buck jeweils den dritten Rang. Bei den Damen wurde Bettina Groß in der Kategorie W30 Zweite. (AZ)