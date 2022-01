Damen-Basketball-Bundesliga

vor 27 Min.

Das einzige Spiel der gesamten Liga wird im Ries angepfiffen

Plus Die Eigner Angels aus Nördlingen spielen in der Hermann-Keßler-Halle gegen die GISA Lions aus Halle. Meg Wilson kehrt nach langer Verletzungspause ins Team zurück.

Von Thomas Lambertz

Wir befinden uns im Jahr 2022 nach Christus. Ganz DamenBasketball-Deutschland ist von Corona besetzt… Ganz Damen-Basketball-Deutschland? Nein! Eine von unbeugsamen Nördlingern und Nördlingerinnen bewohnte Stadt hört nicht auf, dem Virus Widerstand zu leisten. Mithilfe eines konsequent umgesetzten und anerkannten Hygienekonzept, disziplinierten Fans und Zuschauern und natürlich viel Glück fand das einzige Spiel der 1. Toyota-Damenbasketballbundesliga des 17. Spieltages in Nördlingen statt. Alle anderen Spiele mussten coronabedingt abgesagt werden. Die Sponsoren der Eigner Angels wird dies freuen, zog das Spiel doch überregional noch mehr Zuschauer an als beim bisherigen Rekordspiel der Nördlingerinnen in Hannover mit dreifacher Overtime.

