Eine klare Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit beschert den Eigner Angels Nördlingen den sechsten Saisonsieg in der aktuellen DBBL-Saison. Mit 87:75 (20:23, 17:19, 25:16, 25:17) gewannen die Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen am Sonntag das Heimspiel gegen die medical instinct Veilchen. Dabei misslang der Start, doch am Ende wurde sogar ein wenig gezaubert.

