Lauber Darter behalten die Nerven und steigen auf

Plus Mit einem 6:4-Sieg gegen die Dscheina Darters Donauwörth II hat sich der DC Laub den Meistertitel gesichert. Im Fernduell mit Gosheim waren gute Nerven gefragt.

Die Ausgangssituation in der 2. Liga Nord des Nordschwäbischen Dartverbands (NSDV) war vor dem letzten Spieltag klar: Der DC Laub war mit einem Punkt Vorsprung Tabellenführer vor Gosheim. Beide Teams mussten jeweils gegen eine Delegation aus Donauwörth antreten. Während des Spiels in Laub wurde schnell per Live-Ticker aus Donauwörth signalisiert, dass die Firedarters Gosheim den Sieg bereits in der Tasche hatten, und somit musste der DC gegen die Fünftplatzierten aus Donauwörth gewinnen, um sich den Meistertitel zu holen.

Sehr konzentriert starteten Laubs Tobias Stelzle und Michael Lebschi und gewannen jeweils souverän ihre Einzelspiele, während jedoch Markus Schneid und Thomas Randi ihre Spiele knapp verloren. Ein ähnliches Bild ergab sich im zweiten Block der Einzel: Stelzle und Lebschi gewannen, Schneid verlor, jedoch konnte Randi dieses Mal die Nerven behalten und gewann auch sein Einzel.

