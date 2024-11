Dieser achtjährige Möttinger war Einlauf-Kind in der Allianz Arena

Wer bei der Familie Dannhorn in Möttingen zu Gast ist, weiß sofort, für welche Fußballmannschaft die Herzen schlagen. Die Eltern Britta und Christian und ihre Söhne sind große FC-Bayern-München-Fans. Einen besonderen Fan-Moment erlebte der achtjährige Luitpold „Lui“ Dannhorn dieses Jahr im März.



Sein Vater Christian hatte von einem Gewinnspiel gelesen. Gesucht wurden Einlauf-Kinder für das UEFA Champions League Spiel der Münchner gegen Lazio Rom. Die geforderte Körpergröße und das Alter stimmten, und Christian Dannhorn füllte das Bewerbungsformular für die „Mastercard Spieler-Eskorte“ mit den Daten seines Sohnes aus. Die Spannung stieg. „Als ich dann die Zusage in meinen Mails öffnete, war ich platt“, erzählt Dannhorn. Dass der Erstklässler Ende Februar ausgewählt wurde, mit den Stars in der Allianz Arena beim Champions League Spiel gegen Lazio Rom einzulaufen, erzählten die Eltern dem damals Siebenjährigen erst kurz vorher. „Wir haben auch seiner Lehrerin Bescheid gesagt, dass er am nächsten Tag müde sein wird“, sagt Britta Dannhorn. Schließlich war klar, dass es weit nach Mitternacht werden würde, bis der Erstklässler ins Bett kommt. Auch die Lehrerin und Klassenkameraden freuten sich mit dem Buben. Dass er ein großer FC-Bayern-Fan ist, übersieht schließlich auch in der Schule niemand, denn Luitpold hat einen FC-Bayern-Schulranzen.

