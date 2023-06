Frauenfußball

vor 17 Min.

Gute Maihinger Leistung bleibt unbelohnt

Für die Fußballerinnen des FC Maihingen (in Orange-Schwarz) endet die Saison mit einem knappen 2:3 gegen Buchenberg.

Plus Mit einer 2:3-Niederlage kehren die Maihinger Fußballerinnen aus Buchenberg zurück. Nach den jüngsten Schlappen zeigt das Team zum Saisonende eine Reaktion.

Von Elisabeth Koukol Artikel anhören Shape

Im letzten Punktspiel der Bezirksoberliga-Saison haben die Maihingerinnen beim TSV Buchenberg eine überzeugende Leistung gezeigt, sich aber durch viele vergebene Torchancen nicht belohnt und 2:3 verloren. Wieder waren es zwei gravierende Fehler, die zu den Gegentoren führten, aber diesmal hielt das Team dagegen und erzielte jeweils den Anschlusstreffer. In der zweiten Spielhälfte war Maihingen das bessere Team, aber die überragende Torfrau Lugiana Zweng rettete Buchenberg die Punkte.

Der FCM war von Beginn an gut im Spiel, Nina Lämmer und Hannah Neher hatten erste Distanzversuche. Torhüterin Dorentina Preniqi musste erstmals nach zehn Minuten eingreifen und wurde in den folgenden Minuten nochmals gefordert. Ein Fehlpass im Mittelfeld ging dem 1:0 für Buchenberg voraus, Isabell Knaus verwandelte frei vor dem Tor sicher (33.). Nur eine Minute später erhöhte die gleiche Spielerin auf 2:0 nach einer Unstimmigkeit in der Maihinger Abwehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .