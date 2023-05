Frauenfußball

Maihingen kommt mit 0:7-Klatsche aus Kaufbeuren zurück

Emily Uhl (am Ball) und Hannah Neher im Spiel gegen die SpVgg Kaufbeuren.

Plus Kurz vor Saisonende scheint bei den Maihinger Fußballerinnen die Luft raus zu sein. Kaufbeuren verpasst einem dünn besetzten FCM-Kader eine 7:0-Abreibung.

Ersatzgeschwächt sind die Maihinger Fußballdamen zum Auswärtsspiel nach Kaufbeuren gefahren, wo sie eine deutliche Niederlage einstecken mussten. Gegen den Tabellennachbarn, der dadurch den Klassenerhalt sichergestellt hat, fanden die Rieserinnen nie zu ihrem Spiel und steckten den frühen Zwei-Tore-Rückstand die ganze Spielzeit über nicht weg.

Anfangs noch gut dabei kassierten die Maihingerinnen in der 11. Minute bereits das 0:1: Ein 20-Meter-Schuss von Laura Zech ging unerreichbar für Keeperin Dorentina Preniqi ins Toreck, und nur fünf Minuten später erzielte Jessica Miller nach einem missglückten Abwehrversuch das 2:0 für Kaufbeuren. Die Gastgeberinnen spielten druckvoll und ballsicher. Den verunsicherten Rieserinnen gaben sie wenig Spielraum und unterbanden mit Fouls im Mittelfeld das Maihinger Spiel schon im Ansatz. In der 35. Minute konnte die FC-Abwehr nach einem Eckball zweimal blocken, den dritten Versuch knallte Sabrina Oppenrieder zum 3:0 in die Maschen.

